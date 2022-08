Monster Hunter Rise, le deuxième jeu Capcom le plus vendu, s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires en un peu plus d’un an sur le marché

Pour Capcom, Chasseur de monstre continue d’être un best-seller. Capcom actualise sa liste de jeux Platinum ou tous les jeux Capcom qui se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires environ tous les trois mois et propose les informations de vente les plus récentes pour tous les jeux répertoriés au 30 juin. Il n’est pas surprenant que les nouveaux et anciens jeux Monster Hunter sont toujours populaires.

Bien sûr, il y a Monster Hunter World, qui a un total de ventes actuel de 18,3 millions, contre 18 millions d’unités vendues à la fin du trimestre précédent.

Une croissance similaire est observée dans son expansion, Monster Hunter World : Iceborne, qui a vu ses ventes unitaires passer de 9,2 millions à la fin du trimestre précédent à 9,5 millions aujourd’hui.

Ensuite, il y a Monster Hunter Rise, qui s’est vendu à 10,3 millions d’exemplaires sur PC et sur Nintendo Switch. Ses expéditions mondiales et ses ventes numériques s’élevaient à 10 millions d’exemplaires il y a moins d’un mois.

Avec 2,5 millions d’unités vendues, sa propre extension, Monster Hunter Rise : Sunbreak, maintient également des ventes élevées. Ce nombre va augmenter rapidement car, au 13 juillet, les livraisons avaient atteint 3 millions d’appareils.

Actuellement, Monster Hunter Rise est le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Avec 18,3 millions d’unités vendues, Monster Hunter World bat les records des jeux individuels les plus vendus et les plus vendus.

Selon ces données, Rise représente environ 12 % des ventes unitaires et Monster Hunter World représente 22 % de toutes les ventes de franchises.

Il convient également de noter que du quatrième trimestre de 2020 à aujourd’hui, la franchise Monster Hunter s’est vendue à 12 millions d’unités. Lorsque Monster Hunter Rise a été lancé au quatrième trimestre de 2020, il a contribué à 86 %, soit 10,3 millions, de l’augmentation des ventes de la franchise de 12 millions d’unités.

Enfin, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un JRPG au tour par tour exclusif à la Nintendo Switch, s’est vendu à 1,6 million d’exemplaires, contre 1,5 million annoncé plus tôt cette année.