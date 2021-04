Monster Hunter Rise ajoute Elder Dragons dans une nouvelle version

nintendo Monster Hunter : Jeu Rise - Nintendo Switch -

Relevez le défi et chassez d’énormes monstres. Monster Hunter : Rise est le dernier jeu de la série d’action RPG très appréciée et est disponible pour la Nintendo Switch ! Combattez les monstres terrifiants et utilisez les objets que vous avez piqués pour fabriquer toutes sortes d’armes et d’équipements épiques. Monster Hunter : Rise se joue dans le Village Kamura inspiré par les ninjas. Le jeu vous invite à explorer toutes sortes d’écosystèmes vivants et à lutter contre d’énormes monstres pour devenir le Hunter ultime. Cette histoire se déroule un demi-siècle après la dernière catastrophe dévastatrice majeure. Les Hunters sont confrontés à un nouveau monstre effrayant qui s’est caché et qui sème partout la mort et la destruction.