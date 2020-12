Monster Hunter retiré des théâtres chinois à cause de la réaction raciste

Chasseur de monstre a été tirée par les cinémas chinois à cause de la récente réaction raciste. Le film très attendu de Paul WS Anderson est basé sur la franchise de jeux vidéo du même nom. Il a été créé en Chine hier soir, bien avant la sortie du jour de Noël en Amérique du Nord, où il a rapporté un peu plus de 5 millions de dollars. Les bénéfices auraient été suffisamment bons pour décrocher la troisième place au box-office chinois ce week-end, bien que tout cela ait changé maintenant.

Grande écriture dans le film Monster Hunter … pic.twitter.com/jTRnKOClCi – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 décembre 2020

Les théâtres partout en Chine ont commencé à baisser Chasseur de monstre de leurs listes. Les téléspectateurs ont remarqué que le film faisait référence à une phrase obsolète et raciste « Chi-nese, Japa-nese, sale genoux ». Après minuit dans la région, les cinémas ont été invités à rembourser les billets déjà achetés et à retirer le film de la publicité. « Une nouvelle version est produite du jour au lendemain, et devrait être celle qui sera projetée … Les théâtres devraient observer strictement que l’ancienne version ne devrait pas être projetée une seule fois », a indiqué une annonce.

Cependant, il semble que même la nouvelle coupe de Chasseur de monstre est en cours de fermeture par les autorités chinoises, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé au moment d’écrire ces lignes. Quoi qu’il en soit, les gens ne sont pas satisfaits de la blague utilisée dans le film et annoncent leur mécontentement sur la version chinoise de Twitter, Weibo. Même la version modifiée est appelée. « Hah, alors vous préférez supprimer la partie insultante de la nuit sans l’interdire carrément? Bien sûr, allez-y et aidez les étrangers à sauver la face! » dit un utilisateur de Weibo. Maintenant, le film reçoit de terribles critiques partout sur Internet.

Certains ont souligné que le dialogue anglais en Chasseur de monstre n’a pas traduit directement la blague raciste susmentionnée. La blague transcrite serait un idiome chinois qui signifie « de l’or se trouve sous les genoux ». Quoi qu’il en soit, la Chine n’est pas satisfaite du film et elle tend déjà la main à la franchise de jeux vidéo Monster Hunter. « Capcom est mort pour moi! » a écrit une personne sur Weibo, tandis qu’une autre a déclaré: « Je ne recommande pas ce jeu simplement à cause de son racisme cinématographique. »

Certains croient que la scène Chasseur de monstre est plus une question de camaraderie qu’autre chose et prétend qu’il est léger. D’autres croient que la référence à «Chi-nese, Jap-a-nese, genoux sales, regardez ça», évoque des périodes de racisme et d’intimidation dans la cour d’école. Le hashtag « Monster Hunter Insults China » est actuellement à la mode sur Weibo et il continue de prendre de l’ampleur. À un moment où les studios ont du mal à faire entrer leurs films dans les salles de cinéma, ce contrecoup pourrait finir par faire encore plus mal. Les cinémas en Amérique du Nord sont en grande partie fermés et le sont depuis le début de l’année, donc tout argent au box-office international est un plus. Chasseur de monstre manquera quelques recettes au box-office chinois lorsque toute la poussière sera enfin retombée. Variety a été l’un des premiers points de vente à rendre compte de la Chasseur de monstre contrecoup en Chine.

