Monster Hunter prend Wonder Woman 1984 avec une nouvelle date de sortie de Noël

le Chasseur de monstre la date de sortie a de nouveau été modifiée. Screen Gems a annoncé que le film tant attendu allait désormais se battre Wonder Woman 1984 le jour de Noël. Le film devait initialement sortir dans les salles en septembre, mais il a été retardé jusqu’en avril 2021 avant de passer au 30 décembre de cette année. Warner Bros. a annoncé plus tôt cette semaine que Wonder Woman 1984 ouvrira dans les cinémas, tout en diffusant simultanément sur HBO Max, ce qui donne aux fans de DC le choix de la façon dont ils aimeraient vivre la suite.

Au moment d’écrire ces lignes, des salles de cinéma sont ouvertes dans certaines villes des États-Unis, mais cela pourrait tout changer dans les semaines à venir alors que la crise de santé publique continue de s’aggraver. Paul WS Anderson et Screen Gems semblent assez confiants sur le fait que les théâtres restent ouverts pour le Chasseur de monstre première. Quant à savoir comment la bataille du box-office avec Wonder Woman 1984 fonctionnera, ce n’est pas clair, bien qu’il n’y ait pas grand-chose d’autre en termes de compétition au box-office pendant les vacances.

Il n’est pas clair si le studio a mis en place un autre plan pour Chasseur de monstre au cas où les cinémas ne seraient pas ouverts le jour de Noël cette année. Warner Bros. a un plan de sauvegarde avec Wonder Woman 1984 pouvoir être diffusé le même jour, de sorte qu’ils pourraient finir par voir une augmentation des abonnements HBO Max le moment venu. Quoi qu’il en soit, la suite sera une sorte de succès, bien que cela soit comparé à tout le reste en 2020. Chasseur de monstre Les bandes-annonces ont beaucoup contribué à susciter le battage médiatique pour le film de jeu vidéo, bien qu’il reste à voir si les fans se rendront aux cinémas pour le voir ce Noël.

Au moment d’écrire ces lignes, on pense que Chasseur de monstre, qui met en vedette Milla Jovovich, ouvrira toujours le 4 décembre au Royaume-Uni Le studio n’a annoncé aucun changement international, même si cela pourrait arriver à la fin. En plus de la nouvelle date de sortie de 2020, il a également été révélé que le film sera diffusé dans les salles IMAX qui peuvent ouvrir leurs portes le jour de Noël. Les cinémas d’Amérique du Nord ont été contraints de fermer en mars de cette année, et dans de nombreuses grandes villes comme New York et Los Angeles, ils n’ont jamais pu ouvrir à grande échelle.

La plupart des studios ont pris leurs grands films de 2020 et les ont déplacés jusqu’en 2021. Marvel Studios était censé sortir Veuve noire et le Éternels film cette année, mais après quelques discussions importantes, le studio a décidé de sortir les deux films environ un an de leur date de sortie d’origine. Warner Bros. a décidé de faire la même chose avec leur tant attendu Dune, bien qu’ils aient publié Christopher Nolan’s Principe au cours de l’été et prévoient toujours d’avoir Wonder Woman 1984 ouvert dans les théâtres le jour de Noël. Deadline a été le premier à annoncer la nouvelle date de sortie de Chasseur de monstre.

