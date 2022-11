Monster High est renouvelé pour la saison 2 à Nickelodeon

Les jeunes monstres vont retourner à l’école alors que Nickelodeon a officiellement renouvelé la nouvelle adaptation en série animée de Monstre élevé. Après sa première en octobre, juste à temps pour la saison des fêtes effrayante, la série a marqué ce renouvellement avant la finale de la première saison le 1er décembre. Par date limite, la saison 2 comprendra 20 nouveaux épisodes, et la deuxième saison a été décrite comme approfondir les antécédents des personnages et « continuer à développer le thème de l’amitié ».





« Monstre élevé est une franchise emblématique qui continue de se connecter avec les fans du monde entier en raison de sa créativité, de ses personnages relatables et de son authenticité », a déclaré Claudia Spinelli, vice-présidente principale de Nickelodeon pour Big Kids Animation, à propos du renouvellement. « Nous sommes impatients de continuer à travailler aux côtés de nos partenaires de Mattel pour donner vie à des histoires encore plus animées autour des monstres adolescents les plus célèbres. »

Monstre élevé présente les voix de Gabrielle Nevaeh Green dans Clawdeen Wolf, Iris Menas dans Frankie Stein, Courtney Lin dans Draculaura, Tony Revolori dans Deuce Gorgon, Kausar Mohammed dans Cleo de Nile, Valeria Rodriguez dans Lagoona Blue et Spectra Vondergeist, Alexa Kahn dans Toralei Stripe, Alexander Polinsky dans le rôle de Heath Burns et Felica Day dans le rôle de Ghoulia Yelps.

Basée sur les personnages créés par Mattel, la série animée a été créée par Shea Fontana, qui est showrunner et co-productrice exécutive. Fred Soulie est producteur exécutif avec Christopher Kenan pour Mattel Television.





Monster High : le film bénéficiera également d’un suivi

Octobre a également vu la première séparée d’une adaptation en direct sur Paramount + et Nickelodeon. Monster High : le film, qui a été réalisé par Todd Holland et a suivi des incarnations en direct des personnages familiers, a également été considéré comme un succès. Peu de temps avant la première de la série animée sur Nickelodeon, il a été annoncé que Monster High : le film 2 se produirait également. La suite commencera le tournage en janvier avec des plans pour lancer le film plus tard en 2023, probablement à nouveau pendant la saison d’Halloween.

Le vice-président directeur et directeur général de Mattel TV, Fred Soulie, a déclaré à propos de l’avenir de la franchise : « Monstre élevé est une franchise qui, à la base, encourage les fans à vivre comme eux-mêmes et à célébrer les choses qui les rendent uniques. Nous sommes fiers de nous associer à Nickelodeon et à nos talentueux membres de la distribution des mondes de l’animation et de l’action en direct de Monstre élevé continuer à transmettre cet important message par le biais d’un contenu amusant et divertissant. »

Hollande réalisé Monster High : le film en utilisant un scénario de Jenny Jaffe, Greg Erb et Jason Oremland. Le premier film mettait en vedette Miia Harris, Ceci Balagot, Nayah Damasen, Case Walker et Kyle Selig.

Saison 2 de Monstre élevé n’a pas encore de date de première fixée à Nickelodeon, et Monster High : le film 2 de même n’a pas de date de première pour le moment.