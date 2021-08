Monster Crown apporte l’apprivoisement de monstres rétro sur PS4 en octobre

Monster Crown s’inspire manifestement des anciens jeux Pokémon, mais étant en accès anticipé sur Steam depuis plus d’un an et formant sa propre identité, nous avons de grands espoirs pour ce RPG dompteur de créatures.

Contrairement à d’autres « clones » de Pokémon, tels que Nexomon, Monster Crown adopte un style graphique rétro – rappelant les premiers Pokémon sur Game Boy et Game Boy Color – et il a fière allure dans les captures d’écran que nous avons intégrées ci-dessous.

En ce qui concerne les fonctionnalités uniques, voici un aperçu rapide du jeu à partir du communiqué de presse officiel :

Faites des pactes avec des monstres pour recevoir leur protection en échange d’un abri

Élevez et fusionnez plus de 200 monstres de base pour créer votre propre nouvelle espèce

Voyagez à travers l’île de la Couronne avec vos alliés monstres pour découvrir un monde sombre

Choisissez une décision cruciale qui changera radicalement la fin et l’après-match

Jouez en ligne pour combattre et échanger, et faites en sorte que votre nouvelle espèce s’étende à travers le monde

Monster Crown devrait sortir sur PlayStation 4 le 12 octobre – mais avez-vous envie d’action RPG à l’ancienne ? Rassemblez votre meilleure équipe de bêtes dans la section commentaires ci-dessous.