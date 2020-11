Monsieur Droite « . Conduire la BMW M235i xDrive Gran Coupé 306 ch

Quand on regarde la BMW M235i Gran Coupé, on est immédiatement transporté dans «l’univers M Performance».

C’est inévitable. La couleur de la carrosserie, la calandre noire, les pare-chocs sport, les jantes en alliage léger spécifiques à cette version et bien sûr, les logos «M» se répandent un peu sur toute la carrosserie. Presque tout nous transporte dans un «univers» très spécial – y compris la liste des options.

Un univers peuplé de modèles capables de «détruire les pneus» à la même vitesse à laquelle j’écris ces lignes – et croyez-moi, je tape très vite. Mais ce membre de la famille M a des préoccupations différentes. En tant que BMW M235i xDrive Gran Coupé, nous avons une carrosserie 4 portes et des ambitions familières.

Ces valeurs familiales sont-elles compatibles avec ce que l’on attend d’une BMW M235i xDrive Gran Coupé? C’est ce que nous tenterons de découvrir dans les prochaines lignes.

Numéros de la BMW M235i xDrive Gran Coupé

La puissance de feu ne manque pas dans cette BMW M235i xDrive Gran Coupé. À notre disposition, nous avons 306 ch de puissance et 450 Nm de couple maximal, fournis par un moteur quatre cylindres 2.0 Turbo.

Comme vous l’avez déjà remarqué, ce M235i est à traction intégrale car il ne se passe pas de l’acronyme xDrive. Grâce à ce système, jusqu’à 50% de la puissance peut être envoyée à l’essieu arrière, garantissant que tous les chevaux sont effectivement placés au sol.

Et pour un trajet rapide, nous comptons sur une transmission automatique Steptronic à 8 rapports, qui a à la fois une vitesse douce et rapide – cela dépend juste du mode de conduite que nous sélectionnons.

Eh bien, c’est grâce à cette configuration de conduite que la BMW M235i xDrive Gran Coupé est capable d’atteindre 0-100 km / h en 4,9 secondes et d’atteindre 250 km / h de vitesse maximale. Résultat? Chaque fois que nous appuyons plus volontiers sur la pédale d’accélérateur, nous sommes volontairement poussés contre le siège.

Conduire ce Gran Coupé

La BMW M235i xDrive Gran Coupé est ferme sans être inconfortable. La suspension peut gérer toutes les perturbations de l’asphalte relativement facilement. Il s’avère que c’est dans la bosse que l’on se rend compte à quel point le réglage de ce Gran Coupé est ferme, surtout à l’arrière. Car dans d’autres situations, ce modèle ne montre aucune difficulté à absorber les irrégularités.

Lorsque nous voulons mettre à profit ses compétences dynamiques, ce qui est le plus impressionnant est l’efficacité avec laquelle il est emporté. Tous les mouvements de ce M235i sont très décidés. Freiner, viser, accélérer. Pas de drames ni de complications majeurs. Mais j’avoue que j’ai manqué un peu plus… d’implication.

En fait, il n’offre pas l’expérience de conduite que vous attendez d’un M, mais d’un autre côté, dans la vie de tous les jours, vous êtes plus capable que prévu.

© Thom V. Esveld / Raison automobile

Ces sièges sport M coûtent 422,76 euros. Sont obligatoires!

Ne vous méprenez pas, la BMW M235i xDrive Gran Coupé est un bon sport. C’est peut-être même plus que ce dont nous avons vraiment besoin dans une berline sportive de ce segment. Mais sur une route tordue, où l’on espère avoir de grands sourires, on sourit même mais … on ne rigole pas à la fin de l’expérience.

Cela dit, si l’espace supplémentaire n’est pas absolument nécessaire, cela vaut peut-être la peine de regarder la BMW M240i. Il propose une propulsion arrière, six cylindres en ligne, 340 ch et est disponible avec une transmission manuelle. Dans tous les cas, c’est peut-être le moyen le plus simple d’accéder à «l’univers M Performance».