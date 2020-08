Monroe Max-Lift intègre le portefeuille Autozitânia

Texte: Carlos Moura

Date: 18 août 2020

Autozitânia a renforcé son offre avec la gamme d’amortisseurs de coffre et de capot avec les produits Monroe Max-Lift.

Autozitânia a commencé à inclure dans son portefeuille la gamme d’amortisseurs de carter et de capot Monroe Max-Lift. Fabriqués avec du gaz à haute pression, ils offrent une action douce, ainsi qu’une plus longue durabilité du mastic grâce à la finition supérieure de la tige.

Les amortisseurs de coffre et de capot Monroe Max-Lift offrent une couverture élevée du parc de véhicules et leur qualité supérieure garantit non seulement une sécurité maximale, mais également une plus grande durabilité d’utilisation.

Reconnu pour sa qualité et sa résistance à la corrosion, la gamme complète des amortisseurs Monroe Max-Lift compte plus de 1200 références.

Tous les amortisseurs à sac et capot Monroe sont soumis à des tests rigoureux de résistance et d’extension avant d’être commercialisés, dans le respect des normes de gestion de qualité les plus élevées, ainsi que de plusieurs normes et spécifications, à savoir ISO 14001, TS16949 et REACH.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂