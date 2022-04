Monkey Island : Premières captures d’écran publiées – La nouvelle partie a l’air si différente

Avec Retour à l’île aux singes Un successeur à la série culte maintenant âgée de 30 ans de la légende des développeurs sortira cette année Ron Gilbert. Il y a un peu moins de deux semaines, la nouvelle partie étonnamment annoncé. Plus d’informations et de premières captures d’écran ont maintenant été publiées dans des interviews.

Même la bande-annonce suggérait que le nouveau Île aux singes a également été développé graphiquement et ne repose plus sur le style pixel des originaux. Aussi celui sorti en 2017 par le même studio Parc Thimbweed avait tout de même opté pour le look rétro.

Retour à Monkey Island : c’est le nouveau style graphique

Ron Gilbert et Dave Grossman, qui sont en charge du projet, ont récemment accordé deux interviews à The Verge et adventuregamers.com, parlant de la production. En plus de beaucoup de nouveautés Informations d’arrière-plan les premières captures d’écran ont également été partagées et montrent le nouveau style de « Return to Monkey Island ».

© Jeux Lucasfilm | Dévolver Numérique | Horrible coffre à jouets

Le nouveau look diffère grandement des graphismes éprouvés. Au lieu de l’aspect pixélisé, les arrière-plans sont maintenant beaucoup plus clair et net. Les environs semblent ne faire qu’un série d’animation à ressort. Tout cela a l’air agréablement moderne et coloré. Après la bande-annonce de l’annonce, il y avait déjà eu des critiques initiales sur le nouveau look.

© Jeux Lucasfilm | Dévolver Numérique | Horrible coffre à jouets

C’est le sujet des interviews

Bien sûr, peu de choses sont révélées sur l’histoire de Return to Monkey Island dans les conversations. Cependant, les développeurs confirment que le jeu est directement lié à la fin de « Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge ». Les pièces développées par la suite sans Gilbert ne sont pas complètement ignoréesmais il y aura quelques différences.

Surtout, les entretiens portent sur les défis auxquels le studio a dû faire face. Pour Gilbert il y a surtout ça normes extrêmement élevées à une nouvelle pièce. Après que la série n’a pas reçu de nouvelle entrée depuis si longtemps, la nouvelle partie doit mettre le répondre en quelque sorte aux attentesmême si ce serait difficile à faire.

Les chances ne sont toujours pas mauvaises, après tout, Gilbert et Grossman ont développé mains libres. Lucasfilm Games détient toujours les droits de la série La responsabilité, cependant, incombe entièrement aux créateurs.

Selon Gilbert et Grossman, la réponse positive à l’annonce du jeu les a rendus très heureux Critique du nouveau style graphique ne peut pas les comprendre pleinement. Après tout, la série doit également pouvoir se développer davantage.

Que pensez-vous du nouveau style graphique ? Aimez-vous les nouveaux arrière-plans ou auriez-vous plutôt vu l’ancien look pixel ? Écrivez-le nous dans les commentaires !