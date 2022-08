Monkey Island est référencé dans la nouvelle carte pirate pour Hitman 3

Le DLC Ambrose Island pour Tueur à gages 3 est sorti la semaine dernière, ajoutant un voyage sur le thème des pirates dans le monde de l’assassinat.

L’agent 47 est chargé d’assassiner les chefs d’une milice et d’un syndicat de pirates sur l’île titulaire de la mer d’Andaman, juste à l’ouest de la Thaïlande.

Malheureusement, la majeure partie de la zone est à l’extérieur, ce qui rend la navigation difficile, en particulier sans Mission Stories pour guider les joueurs.

Mais vers le début de la mission, les agents itinérants n’auront pas à voyager loin pour trouver une pierre tombale étrange située dans un recoin rocheux. Regardez dans une zone ombragée en descendant West Beach. « G Threepwood, Mighty Pirate » sera gravé sur une pierre tombale.

Allumer quatre braseros révélera un trésor caché sous la tombe de Threepwood sur l’île d’Ambrose. Il y a plusieurs braseros sur l’île ; le premier est proche de la pierre tombale.

Après avoir utilisé une torche pour allumer chaque brasier, retournez sur la tombe de Threepwood et utilisez une pelle pour découvrir des richesses cachées.

En parlant de Monkey Island, Ron Gilbert, l’homme derrière la franchise, vient de partager un nouveau film qui nous a donné un aperçu du système de dialogue de Return To Monkey Island.

Puisque nous savons maintenant que Guybrush Threepwood meurt par la suite sur l’île d’Ambrose, le clip dépeint un dialogue entre le juge Plank, qui semble être assis au-dessus d’un palais de justice vide, et Guybrush Threepwood alors qu’il était encore en vie. Plank n’est pas ravi que Threepwood ait reconnu être un redoutable pirate, mais la vidéo se coupe avant qu’il ne puisse imposer une pénalité.

Return to Monkey Island devrait faire ses débuts plus tard cette année, et Gilbert a laissé entendre que d’autres bandes-annonces apparaîtront à l’approche de la date de sortie.

Dans un post précédent, Ron Gilbert, le créateur de Monkey Island, publiait chaque semaine un nouveau teaser. Au cours des dernières semaines, des extraits du gameplay de Return to Monkey Island ont été publiés dans ces pièces apparemment chronométrées; le plus récent nous présente le juge Plank, un type particulier.