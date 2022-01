Moniteur : définissez correctement l’image et l’ergonomie – voici comment cela fonctionne

Après avoir acheté un nouveau moniteur, vous devez le configurer brièvement. Une fois que vous avez soigné l’ergonomie, il est beaucoup plus confortable de jouer et de travailler. Quelques réglages simples suffisent pour une belle et agréable photo. À l’aide du moniteur de jeu PEAQ G340-CWQK, nous vous montrerons comment configurer correctement votre nouvel écran.

Ergonomie du moniteur : ajustez la hauteur de l’écran et l’espacement des sièges





La hauteur et l’inclinaison correctes du moniteur peuvent être trouvées rapidement.

Les excellentes fonctionnalités du moniteur sont peu utiles si vos yeux et votre cou vous font mal après une courte période devant l’écran. C’est pourquoi nous avons quelques Conseils pour un espacement optimal des sièges et la bonne hauteur d’écran.

La distance optimale entre le siège et le moniteur est toujours d’au moins un demi-mètre ou à un bras de distance. Juste la bonne distance est agréable pour les yeux. La distance devrait augmenter avec la taille de l’écran. Une bonne règle empirique est de 1,2 fois la diagonale de l’écran. Avec un écran de 27 pouces, cela ferait environ 82 centimètres. Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’être aussi précis. Sur cette base, vous pouvez trouver vous-même une distance appropriée afin de bien lire le texte et de ne pas vous blesser les yeux.

La plupart des moniteurs modernes – comme le PEAQ G340-CWQK – peuvent être régler en hauteur. Choisissez la hauteur du moniteur de sorte que le haut de l’écran soit au niveau des yeux et que vous regardiez légèrement vers le bas lorsque vous jouez ou travaillez. Cela vous évite de vous fatiguer le cou. Si le moniteur peut être incliné, inclinez l’écran de sorte que vous regardiez l’image à un angle de 90 degrés, c’est-à-dire directement. Parfois, vous pouvez également faire pivoter le moniteur sur son support. La seule chose qui compte ici, c’est que le support trouve une place appropriée sur votre bureau. Vous devriez certainement regarder l’image de face.

Désactiver les modes d’économie d’énergie et les amplificateurs d’image

Lorsque vous allumez votre nouveau moniteur pour la première fois, vous devez Paramètres du moniteur ouvrir en utilisant le bouton de menu sur l’écran. Désactivez d’abord tous les modes d’économie d’énergie et les amplificateurs d’image. Vous pouvez les réactiver plus tard selon vos préférences, mais ils doivent être désactivés pour la configuration d’image de base.

Réglez la luminosité et le contraste à l’aide d’une image de test





Vous pouvez régler la luminosité et le contraste dans le menu du moniteur.



Si vous avez désactivé tous les modes d’image supplémentaires, vous pouvez régler la luminosité et le contraste. Pour ce faire, ouvrez l’image de test suivante sur votre moniteur et commencez par le réglage du contraste dans le menu des paramètres de l’écran.

Augmentez le contraste jusqu’à ce que les cases gris clair en haut se distinguent à peine. Après ça doit la luminosité peut être ajustée. Cela devrait être augmenté afin que les nuances de gris sombres (partie inférieure de l’image) puissent être distinguées.

Quelle est la température de couleur et la valeur gamma optimales ?





Vous trouverez généralement les paramètres de gamma et de température de couleur côte à côte.



La température de couleur est mesurée en Kelvin. la la température de couleur optimale et neutre est de 6 500 K (elvin), car ce réglage de température se rapproche le plus du blanc naturel de la lumière du jour. Les paramètres supérieurs à cette valeur rendent l’image plus froide et plus bleutée, tandis que les paramètres inférieurs à cette valeur rendent l’image plus chaude et plus jaune. Il se peut bien sûr que vous préfériez subjectivement une image plus froide ou plus chaude, mais avant tout un réglage neutre est recommandé. Vous pouvez supposer cela et voir plus tard si vous aimez une image plus chaude dans les jeux, par exemple.

À la Réglage de la température de couleur ouvrez à nouveau le menu des options de l’écran. Il devrait y avoir une option pour la température de couleur dans les paramètres d’image. S’il n’y a pas de valeurs affichées, seules des options comme Chaud, Froid ou Standard/Normal/Neutre, vous choisissez le mieux défaut off – cette option doit généralement faire référence à 6500K.

Ensuite, vous devez vous occuper de la Valeur gamma de l’écran un soin qui garantit que les niveaux de gris s’affichent le plus naturellement possible. Ceci est généralement situé directement sous le réglage de la température de couleur.

Pour cela, nous recommandons l’image de test de SimpleFilter. Pour déterminer la valeur gamma correcte, placez-vous à quelques mètres du moniteur et regardez motif de test gris on : Si les moitiés gauche et droite apparaissent dans la même nuance de gris, la valeur gamma est correctement définie. Si les tons de gris sont encore très différents même à distance, vous devez à nouveau ajuster la valeur gamma.

Si vous souhaitez éditer des photos ou des vidéos de manière professionnelle, vous devez calibrer votre moniteur avec un colorimètre. Vous pouvez découvrir de quoi il s’agit sous Calibrage du moniteur : Voici comment régler l’écran dans Windows 10.

Réglez correctement la résolution et le taux de rafraîchissement sous Windows et macOS





Vous pouvez définir la résolution dans Windows.



Les systèmes d’exploitation modernes reconnaissent automatiquement la bonne résolution pour votre moniteur. Mais parfois, il peut arriver que le bonne résolution n’est pas sélectionné automatiquement. Si vous trouvez l’image trop pixélisée, cela vaut la peine de faire un détour par le menu des paramètres sous Windows ou macOS.

Sous Windows, le paramètre de résolution d’écran se trouve sous Paramètres>Affichage>Résolution d’écran.

Sur un Mac, vous pouvez trouver les préférences sous le menu Apple> Préférences système> Affichages.

Là, tu n’as qu’à choisir Résolution que votre moniteur prend en charge au maximum et l’image doit être nette et correcte. Si vous avez une carte graphique, vous pouvez également le faire dans les paramètres du pilote, par exemple dans le panneau de configuration NVIDIA.

Pendant que vous y êtes, vous devriez fréquence de rafraîchissement ajuster. Des valeurs plus élevées telles que 144 Hertz garantissent un affichage des images en mouvement plus fluide et plus net, bien que le moniteur doive prendre en charge ces valeurs. Cela profite non seulement aux jeux, mais également au défilement des sites Web.