Monique Samuels à propos de l’arrêt du ‘RHOP’ – ‘J’ai fini, j’en ai assez et je continue ma vie’

Sortie de Monique Samuels RHOP laisse de nombreux fans se demander pourquoi après une saison de montagnes russes, elle ne restera pas pour se racheter. Mais Samuels dit qu’elle a fait le travail hors caméra pour guérir d’une saison aussi traumatisante. Pour Samuels, le complot présumé contre sa famille était la goutte d’eau.

Monique Samuels | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU

Monique Samuels annonce son départ de ‘RHOP’

Suite à la conclusion de la réunion en trois parties de la saison 5 de RHOP, Samuels s’est rendue sur Instagram en direct pour annoncer son départ. Dans une vidéo de près de 15 minutes, Samuels dit que le drame de la saison, associé à des événements en coulisse, a conduit à sa sortie. Pour Samuels, le drame ne vaut pas sa réputation ni les dommages potentiels à sa famille.

«C’était une course folle. Ce n’est pas facile de faire de la télé-réalité, et pour être tout à fait honnête, j’en ai fini avec ça. J’apprécie tout ce que les gens ont fait pour moi, tous ceux qui ont fait partie de l’équipe Monique, je vous aime tous, je vous remercie tous, mais lorsque vous franchissez certaines lignes, il n’y a pas de retour en arrière », a-t-elle déclaré. «Pour moi, ma famille est cette lignée. L’opinion de ma famille et de mes enfants et ce qu’ils pensent de tout ce que je fais m’est plus précieux que celle de quiconque, alors j’en ai plus.

Source: YouTube

En relation: « RHOP »: malgré le vœu de Candiace Dillard de ne pas filmer avec Monique Samuels, Samuels est prêt à revenir au spectacle

De plus, Samuels dit qu’elle est déçue de ses actions cette saison et qu’elle n’a pas le sentiment que ses co-stars sont tenues pour responsables de leur part. Elle croit qu’une série d’événements devant la caméra et dans les coulisses alimente le stéréotype de la télé-réalité qui peint un portrait négatif de la communauté noire.

«Je voulais représenter le véritable amour noir et montrer aux gens quelque chose en dehors de ce que le stéréotype a été à la télévision. Malheureusement, cette saison, j’ai bien joué dans ce stéréotype… Je vais toujours être un excellent exemple et un modèle pour mes enfants, et il faut savoir quand ça suffit. Et ça suffit.

Monique Samuels dit qu’elle a quitté «RHOP» parce qu’elle en avait assez du drame; dit que ses co-stars ont frappé sous la ceinture et ont poussé les choses trop loin

La décision de Samuels intervient après une spéciale de retrouvailles tendues. Au cours de la troisième partie, Samuels et son mari ont confronté ses co-stars, Robyn Dixon et Gizelle Bryant, sur l’accusation selon laquelle les deux femmes avaient tenté d’apporter de fausses rumeurs sur la famille Samuels à l’émission.

Selon les Samuels, Bryant et Dixon ont tenté d’exposer une prétendue liaison entre Samuels et son entraîneur personnel qui a abouti à un bébé. Le bébé, le troisième enfant de Samuels, n’est prétendument pas le fils biologique du mari de Samuels.

Les Samuels insistent sur le fait que la rumeur est fausse et Dixon et Bryant nient leur implication. Mais Candiace Dillard a déjà été mise en ligne en admettant que Dixon et Bryant voulaient en effet faire passer la rumeur sur la série.

Karen Huger a également corroboré l’intrigue. Pourtant, Andy Cohen suggère qu’en raison de la rumeur de ne jamais faire la série, les Samuels devraient laisser tomber.

Source « YouTube

En relation: « RHOP »: Monique Samuels dit qu’elle n’a pas réagi aux commentaires de Candiace Dillard lors de la réunion en raison de la « croissance »

Dans une interview avec FOX DC, Samuels dit que la rumeur présumée sur son enfant a poussé les choses trop loin et lui a laissé un mauvais goût dans la bouche. En conséquence, elle choisit de ne pas revenir pour la saison 6.

«J’ai fini, j’en ai assez et je continue ma vie», a déclaré Samuels. «Au moment où vous commencez à impliquer la famille… Je suis fatigué des mensonges et de jeter les gens sous le bus, les familles des gens et les moyens de subsistance, tout cela pour un scénario.»

Samuels dit que sa décision de rejoindre l’émission était, espérons-le, de changer le récit des familles noires brisées et des femmes noires amères à la télé-réalité. Malheureusement, elle dit que son altercation physique couplée à ses querelles en cours avec ses co-stars ont contribué au stéréotype. Dans l’ensemble, elle dit que ses co-stars ont poussé les choses trop loin.

« Il y a tellement de laideur et il est enraciné dans tellement de haine, c’est le type d’énergie avec lequel je ne vais pas jouer et j’en ai fini avec ça, j’en ai fini », a poursuivi Samuels. «Mes enfants, ma famille, mon mari – ils comptent plus pour moi que tout.»

Samuels concentre son énergie sur sa nouvelle ligne d’huiles essentielles et sa marque de podcast et lifestyle.