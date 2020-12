Monique Samuels a apporté un classeur rempli de reçus à la réunion de la saison 5

Les vraies femmes au foyer de Potomac La star Monique Samuels n’est pas apparue beaucoup à l’écran après une altercation physique avec l’ancienne amie Candiace Dillard au début de la saison. Alors que certains affirment que les autres femmes au foyer ont chassé Samuels, elle dit qu’elle a choisi de ne pas filmer avec les femmes car elle voulait prendre du temps pour elle-même. Néanmoins, Samuels s’est apparemment rattrapée lors de la réunion en apportant un classeur rempli de reçus probablement pour qu’elle puisse se défendre correctement contre les revendications des autres femmes au foyer et les appeler.

Monique Samuels et Candiace Dillard ont eu une altercation physique

La saison dernière, des amis proches Monique Samuels et Candiace Dillard se sont disputés. Cependant, ils n’ont pas pu réparer leur déconnexion et ont fini par se retrouver dans une altercation physique à la cave.

Les dames ont eu un échange houleux et Samuels a tiré Dillard par les cheveux. Elle a ensuite frappé plusieurs fois l’ancienne Miss États-Unis à l’arrière de la tête, Dillard tentant de se défendre en balançant un verre à vin cassé qui coupait la lèvre de Samuels.

À la suite de l’altercation, l’animateur du podcast a rencontré les autres femmes pour s’excuser de les avoir mises en danger.

Cependant, à l’exception de Karen Huger et Ashley Darby, les femmes ne voulaient pas passer du temps avec Samuels jusqu’à ce qu’elle demande de l’aide.

Samuels a arrêté de filmer avec des femmes à cause du combat

Quelques semaines après la conversation, Dillard a poursuivi l’affaire légalement, Samuels n’ayant pas réussi à la contacter et à s’excuser. Ne voulant pas aller en prison, l’animateur du podcast a répliqué, frappant Dillard avec le décompte.

En raison des accusations en suspens et des tensions entre les femmes, les autres femmes au foyer ont cessé d’inviter Samuels à des fonctions de groupe par respect pour Dillard.

Cependant, l’animatrice du podcast réfute cela et affirme qu’elle a choisi de ne pas filmer avec les femmes après le combat parce qu’elle a pris le temps de travailler sur elle-même.

Par conséquent, Samuels n’a pas été beaucoup présenté car l’altercation s’est produite au début de la saison. Néanmoins, elle prévoit d’appeler les autres femmes au foyer pendant la réunion.

Samuels a apporté un cartable de reçus à la réunion de la saison 5 de ‘RHOP’

Selon le producteur exécutif Andy Cohen, ils ont passé 11 heures le 13 novembre à filmer la réunion, qui devrait être diffusée le 13 décembre. Samuels l’a décrite comme «éclairée» et a affirmé qu’elle «dormait comme un bébé» par la suite, suggérant qu’elle avait tout obtenu. elle avait besoin de sa poitrine.

Au cours de l’épisode du 30 novembre de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, Samuels a donné des spoilers à une réponse de la réunion. Elle a taquiné son mari, Chris, a eu le plus chaud de tous les conjoints et a confirmé que Gizelle Bryant était sur la sellette.

Lorsqu’on lui a demandé qui avait apporté les meilleurs reçus, Samuels a répondu «définitivement moi» et a brandi un classeur avec des séparateurs à code couleur. Cohen a donné un peu plus de perspicacité et a affirmé qu’il méritait une entrée dans le «Housewives Museum».

Bien que l’on ne sache pas exactement ce que ses notes contenaient, elle avait précédemment laissé entendre qu’elle apporterait des reçus sur l’ex-mari-maintenant-petit ami de Bryant, Jamal, prouvant qu’il avait une maîtresse. Les vraies femmes au foyer de Potomac diffusé le dimanche à 9 / 8c sur Bravo.