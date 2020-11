Mo’Nique révèle pourquoi elle appelle son mari « papa »: « Il me soulève »

L’actrice primée est apparue sur le podcast « Under Construction » de Tamar Braxton où elle a parlé de tout ce qui concerne l’amour et le mariage.

Cela a été un tourbillon pour Tamar Braxton en 2020 alors que la star de télé-réalité a vu son nom attaché à des titres controversés. Plus tôt cette année, Tamar a été admise dans un hôpital après que son fiancé d’alors, David Adefeso, l’ait trouvée inconsciente. Elle aurait tenté de se suicider et est entrée en traitement après sa visite à l’hôpital, puis la chanteuse a révélé ses griefs avec WeTV avant que sa relation ne prenne fin avec des accusations de violence domestique. Malgré les revers, Tamar Braxton a continué à faire avancer ses projets, y compris le lancement de son podcast nouvellement formé, En construction.

Alberto E. Rodriguez / Employé / Getty Images Mercredi 18 novembre, l’invité de Tamar était l’actrice oscarisée Mo’Nique et le couple a discuté d’un «amour qui vaut la peine de se battre». Au cours de la conversation, Mo’Nique a abordé le sujet des personnes qui l’interrogeaient sur le fait d’appeler son mari «papa». Mo’Nique a dit: « Il m’élève. Il me donne tout ce que mon père n’a pas fait. Et moi quand je te le dis parfois ça peut être tellement embarrassant et c’est juste moi et lui dans la pièce. » « Tu vois, il n’y a personne d’autre dans la pièce et il a dû me dire des choses Tamar qui m’ont mis à genoux », a ajouté l’actrice. «Et puis il me ramènera et il dira:« Est-ce que quelque chose que je vous dis n’est pas vrai? Et je dirai: « Tout ce que tu me dis est vrai, mais en ce moment n * gga, mon ego, j’ai besoin que tu t’éloignes parce que la salope folle à l’intérieur de moi est prête à dire quelque chose et gâcher le moment. ‘ » Mo’Nique a ajouté qu’elle conseille aux femmes noires de baisser la garde en matière d’amour et même si cela peut être inconfortable, « quand vous avez un roi, il doit vous préparer à être la reine ». Écoutez l’épisode ci-dessous.