Mo’Nique appelle Tyler Perry et lui dit qu’il lui a promis des excuses publiques

La rupture actuelle entre Mo’Nique et Tyler Perry se poursuit. L’actrice oscarisée a longtemps exprimé ses griefs avec le cinéaste, Oprah Winfrey et Lee Daniels. Mo’Nique a affirmé que Perry n’avait pas tenu sa promesse de récupérer les sommes qui lui étaient dues pour son rôle primé dans le film réalisé par Daniels en 2009. Précieux. Elle a évoqué sa relation avec Perry dans un récent post Instagram où elle a mis en évidence Will Smith et Janet Hubert assis ensemble 27 ans après avoir quitté son rôle de «tante Viv» originale sur Le Prince de Bel Air. Mo’Nique a applaudi Smith pour ses excuses pour la façon dont il a traité Hubert et a suggéré que Perry fasse de même avec elle. « Chapeau à Will Smith pour ses excuses pour ce qu’il a fait à la carrière / vie de Janet Huberts (la tante Viv de tout le monde) quand il était jeune », a écrit Mo’Nique. «Peut-être que Tyler Perry, qui a admis en privé qu’il avait tort, emboîtera le pas et sera assez homme pour s’excuser en public comme il l’avait promis. « Nous travaillerons sur Oprah & Lions Gate un peu plus tard », a ajouté l’actrice. Ensuite, elle a écrit un message directement à Perry. « PS Tyler, vous avez remporté le E! PEOPLES CHOICE AWARD pour avoir été le champion du peuple pour votre travail. Dites la vérité sur une femme nommée Mo’Nique qui n’a rien fait de mal et qui a été une championne pour les personnes qui ont soutenu votre carrière pendant des années. .. LES FEMMES NOIRES. VEUILLEZ FAIRE GLISSER POUR ENTENDRE TYLER PERRY DITES-LE AVEC SES PROPRES MOTS. « Nous devrons attendre et voir si Tyler Perry répond. Découvrez le post de Mo’Nique ci-dessous.