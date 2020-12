Moniece Slaughter insinue que la star de « LHHH » Max Lux a abusé de sa femme pendant des années

Plus tôt cette semaine, un clip audio inquiétant d’un Instagram Live a mis le public en pause. Amour et Hip Hop Hollywood On a entendu les stars Max Lux et sa femme Brandi B se disputer, mais malheureusement, rien ne peut être vu car il s’agissait d’un écran noir. Brandi est connue comme la jeune femme qui se faisait appeler la filleule de Whitney Houston, et elle a des liens étroits avec la famille Norwood, car Brandy et Ray J sont de bons amis. Max Lux, de son vrai nom Marcus Boyd, a travaillé avec plusieurs artistes notables de l’industrie, notamment Ray J, Marques Houston et Lil Wayne.

« Je ne suis pas ton cul maladroit, mon cul idiot n * gga b * tch, » dit Max dans le clip. « Je ne suis pas pour ça. B * tch, f * ck you … Tu as encore ça dans la tête? Tu as ça dans la tête, salope? Je ne suis pas avec ton programme. » Ailleurs, il a ajouté: « Vous pensez que vous allez me manquer de respect envers le monde, Brandi! Est-ce ce que vous pensez?! Vous n’êtes pas! Vous n’êtes pas. » Plus tard, il a déclaré: « Avant de te baiser … [Tell] Ronnie je t’ai battu, salope. Oh, je vais vous en envoyer une bonne. «

Immédiatement après que l’audio a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, Lux, qui est avec sa femme depuis 17 ans, a écrit sur son Instagram qu’il prend soin de sa famille et qu’il n’a fait de mal à personne. Brandi s’est également manifestée pour défendre son mari, écrivant sur les réseaux sociaux qu’elle se battait avec lui mais qu’il ne l’a pas blessée. Pourtant, le public a encouragé quelqu’un à intervenir pour l’aider, mais Brandi a insisté sur le fait qu’elle allait très bien.

Brandi est revenue une fois de plus avec une vidéo dans laquelle elle expliquait pourquoi personne n’avait besoin de s’inquiéter. Hollywood débloqué a partagé le clip et Amour et hip hop‘s Moneice Slaughter, qui était en désaccord avec Brandi dans la série, a fait un commentaire dans lequel elle allègue que la relation entre Max et Brandi a toujours été abusive.

« Vous ne pouvez pas aider quelqu’un qui ne veut pas être aidé », a écrit Moniece. «Ils sont comme ça depuis que nous sommes adolescents. C’est malheureux mais elle n’est pas partie tant qu’il ne l’a pas mise dans un cercueil. Regardez la vidéo de Brandi ci-dessous.