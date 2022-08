Mónica Sánchez : 10 choses à savoir sur l’actrice de « Al fondo hay lugar »

Avec beaucoup d’attentes de la part de ses fans, ce 2022 a créé le neuvième saison de « Dans le fond il y a de la place ». De cette façon, l’un des apparitions les plus attendues était celle de Mónica Sánchez, la célèbre actrice qui joue Chapelet ‘Charito’ Fleurs dès le premier volet de la fiction.

En ce sens, cette interprète de renom ne s’est pas seulement démarquée par son rôle principal dans « AFHS» ou d’autres séries nationales, mais aussi pour son travail au cinéma, au théâtre et sa reconnaissance tout au long de sa carrière.

Ensuite, renseignez-vous sur le 10 choses à savoir sur Monica Sanchezl’actrice qui donne vie à Charité dans la série de América TV « Il y a de la place au fond ».

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR SUR MÓNICA SÁNCHEZ ?

1. Débuts d’acteur

Bien qu’il se soit fait remarquer par son travail dans les séries et les films, Monique Sanchez Il a commencé à jouer au théâtre. Elle a étudié à Centre de formation théâtrale de l’Université catholique et a fait ses débuts dans les travaux « éclipse totale”, à côté du souvenir Diego Bertié, et « Le chien dans la mangeoire ». Plus tard, il a participé à la mise en scène de « Splendeur« O »le chunga», entre autres titres.

L’actrice avec son ami Diego Bertie (Photo: Mónica Sánchez / Instagram)

2. Son travail à la télévision

Ses débuts à la télévision ont eu lieu en 1992, lorsqu’il a joué dans la mini-série « Le Perricholi”. Il a également participé à « Bolero », « Les femmes de ma vie », « Eva del Edén », « María Emilia, chère », « Retour au quartier » et son rôle principal de Gloria Campos dans « Ceux du dessus et ceux du dessous”. Il brille actuellement dans la neuvième saison de « Il y a de la place en arrière-plan”.

L’actrice dans la nouvelle saison de « Dans le fond il y a un endroit » avec Erick Elera et Jorge Guerra (Photo : Mónica Sánchez / Instagram)

3. Une star de cinéma aussi

Sánchez Il a également eu une participation exceptionnelle à certains films nationaux. L’un de ses rôles les plus mémorables est peut-être celui qu’il a joué dans « Pantaleon et les visiteurs”, où il a donné vie à Pochita, l’épouse du protagoniste interprété par Salvador del Solar. D’autres rôles notables incluent son travail dans « L’appât », « Le candidat » et le récent « Romulo et Julita”.

Miguel Iza et Mónica Sánchez jouent le couple phare de « Rómulo y Julita ». (Photo: La Pepa)

4. Un militant politique

Dès l’âge de 12 ans, Monique Il a été actif en politique en tant que membre du Comité de quartier de l’unité de gauche à San Borja. Plus tard, il a présidé le Union nationale des acteurs de télévision et de cinéma du Pérou. En outre, il a critiqué divers gouvernements au pouvoir, comme celui de Alberto Fujimori.

En 2013, il faisait partie de la campagne «Des voix et des visages pour le Non”, étant contre la révocation de Susana Villaran. Plus tard, elle affirmera avoir été déçue par l’ancien maire de Lima : «Ce fut une profonde déception. J’ai appris que nous sommes plus concentrés sur la recherche de l’erreur chez l’autre et non autour de nous», a-t-il déclaré dans une interview à Nous sommes de Le commerce.

5. Son activisme social

En tant que militante, l’actrice a fait partie de campagnes contre les violences faites aux femmes, telles que «Un milliard de pieds”. En 2011, elle a été nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et a soutenu la campagneNe tolère pas la violence à l’école» de l’association Coexistence à l’école.

6. Sa participation à des programmes de danse

En 2008, Monique Sanchez participé à l’émission de télé-réalitéDanser pour un rêve», émission de danse animée par Gisela Valcarcel. Plus tard, il a participé à l’édition « Danser pour un rêve : les rois du sol» et des années plus tard, en 2020, il a fait une apparition dans «Le grand spectacle”.

7. Fière de son âge

Monique Sanchez il est né le 13 février 1970 et a actuellement 52 ans. L’actrice a toujours été fière de son âge et l’a montré en 2020, lorsqu’elle a eu 50 ans et a affirmé se sentir rassasiée : « J’ai eu 50 ans de la meilleure façon parce que je suis dans un très beau moment de ma vie. Et si je ne fais pas mon âge ? L’âge est quelque chose de relatif, il se porte dans l’âme, je fête mes 5 décennies avec beaucoup de fierté et de bien-être. Je me sens comme une femme comblée et heureuse »dit à Rome.

L’actrice est fière de son âge (Photo: Mónica Sánchez / Instagram)

8. La Perricholi, l’un de ses rôles les plus mémorables

Comme déjà mentionné, ses débuts à la télévision ont été donnés comme Micaela Villegasle souvenir Perricholi dans la mini-série homonyme. En 2018, 26 ans après la première de la production, Monique jouerait à nouveau le personnage dans la célébration des 35 ans de vtt.

9. Protagoniste d’un clip vidéo de Gian Marco

En 2012, Monique Sanchez joué dans le clip vidéoInvisible» de son compatriote Gian Marco. La chanson audiovisuelle fait partie de l’album « 20 ans » du célèbre artiste.

10. Gagnant du prix Lumières

En 2011, l’actrice a reçu le Récompenses Lumières de Le commerce dans la catégorie de Meilleure actrice de télévision pour son rôle dans « Il y a de la place en arrière-plan ». L’actrice a battu ses collègues Irma Maury, Lourdes Berninzon, Gianella Neyra et Melania Urbina.

LES AMOURS DE CHARITO DANS « DANS LE FOND IL Y A SITE »