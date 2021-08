Monica Lewinsky et Linda Tripp Spar dans Impeachment: American Crime Story Teaser

Ryan Murphy s’est rendu sur Twitter pour nous taquiner avec un aperçu des transformations de Beanie Feldstein et Sarah Paulson en tant qu’acteurs clés de Impeachment: American Crime Story.La dénonciatrice Linda Tripp est interprétée par le méconnaissable Paulsonet Feldstein joue le crédule Lewinsky qui était aurait séduit le président Clinton. « Voyez l’histoire inédite à travers leurs yeux. Impeachment: American Crime Story sortira le 7 septembre, uniquement sur FX »

Voyez l’histoire inédite à travers leurs yeux. Impeachment: American Crime Story sera diffusé le 7 septembre, uniquement sur FX pic.twitter.com/vNL0NYkob2 – Ryan Murphy (@MrRPMurphy) 11 août 2021

Le teaser montre les femmes arpentant un couloir de l’aile ouest avec les arrière-plans rouges emblématiques de Murphy se mêlant à la robe bleue projetée comme du papier peint, les deux femmes ayant des opinions très différentes sur la façon de gérer la situation. « Le président m’a embrassé », confie le jeune stagiaire étourdi. Pressant pour plus d’informations, Linda Tripp demande : « Dites-moi tout. Lewinsky déclare son amour pour le président, tandis que Tripp conseille à la stagiaire amoureuse de garder « la robe bleue », ajoutant : « Il serait intelligent de la garder, non nettoyée, en votre possession. » Lewinsky répond : « Je lui ai promis que je le ferais. ne le dis à personne. »

Tripp, qui a travaillé au Pentagone pendant la présidence Clinton, est devenue une proche confidente de Lewinsky, qui a commencé à la Maison Blanche au début de la vingtaine en tant que stagiaire avant d’obtenir un poste à temps plein. Tripp a récompensé les confidences de Lewinsky en enregistrant leurs conversations privées et a remis les cassettes lors du procès Clinton contre Jones. (Paula Jones avait poursuivi Clinton pour harcèlement sexuel.)

Ce sera le troisième opus de la série. Le casting comprend Sarah Paulson comme Linda Tripp, Beanie Feldstein comme Monique Lewinsky, Margo Martindale dans le rôle de Lucianne Goldberg, Annaleigh Ashford dans le rôle de Paula Jones, Clive Owen dans le rôle du président Clinton, Edie Falco dans le rôle d’Hillary Clinton et Anthony Green s’apprêtent à incarner Al Gore. Colin Hanks a également rejoint le casting. John Landgraf, président de FX Networks et FX Productions, a déclaré lors de l’annonce de la saison en août 2019, « Impeachment: American Crime Story va… explorer les dimensions négligées des femmes qui se sont retrouvées prises dans le scandale et la guerre politique qui ont jeté une ombre sur la présidence Clinton. »

Tous les joueurs ont parlé de vraiment creuser et d’essayer de donner une voix à l’expérience des femmes de l’autre côté de la médaille. Monica Lewinsky a été approchée par Murphy au sujet du projet et, bien qu’hésitante au début, elle a été persuadée. Elle a expliqué: « Mais après un long dîner avec Ryan, j’ai compris encore plus clairement à quel point il est déterminé à donner la parole aux marginalisés dans tout son travail brillant. J’ai le privilège de travailler avec lui et les autres talentueux membres de l’équipe, et je suis privilégié d’avoir cette opportunité. »

Les deux premières saisons, The People v. OJ Simpson: American Crime Story et L’assassinat de Gianni Versace : l’histoire du crime américainsont à ne pas manquer non plus. La nouvelle saison, qui débutera le 7 septembre, « examine la crise nationale qui a conduit à la première destitution d’un président américain depuis plus d’un siècle à travers les yeux des femmes au centre des événements : Monica Lewinsky, Linda Tripp et Paula Jones, » par FX.

