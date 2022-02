Moneyball : l’un des vrais protagonistes du film mené par Brad Pitt et Jonah Hill est mort

Photos de Colombie

En 2011, Bennett Miller a réalisé un film qui a remporté ses deux nominations principales. C’est ainsi qu’a été racontée l’histoire d’une équipe qui a su défier les règles et les meilleures équipes de la ligue de baseball, malgré son petit budget.

©IMDBLe film a rapporté 110 millions de dollars.

Le temps a corrigé ses erreurs et Brad Pitt a réussi à garder une statuette dans les oscars pour le travail qu’il a accompli en Il était une fois… à Hollywood. C’est que, bien avant ce triomphe, l’artiste était nominé pour une autre production. Il s’agit de boule d’argentun film de 2011 avec lequel il a dirigé Jonas Colline (qui a également reçu sa nomination pour ce qu’il a fait en tant que Pierre Marque) et a été réalisé par Bennett Miller.

boule d’argent raconta l’histoire de Billy Beane (Pitt), l’entraîneur de l’Oakland Athletics qui a réussi à trouver une faille dans la logique du baseball qui lui a permis de rivaliser avec sa modeste équipe à égalité avec les plus grands. Avec peu de budget, haricot il a dû remodeler son équipe et pour ce faire, il s’est tourné vers des joueurs classés comme mauvais par les dépisteurs. Pour ce faire, il s’associe à Marquequi vient d’être diplômé de l’une des prestigieuses universités, Yale, avec un diplôme d’économiste.

Ce jour-là, une triste histoire a été révélée à ceux qui ont aimé ce film de 2011. Jérémy Giambil’un des joueurs MLB (ligue de baseball professionnelle), a perdu la vie. L’athlète n’avait que 47 ans et était apparu à la fois dans le film et dans le livre qui racontait l’histoire connue sous le nom de boule d’argent. Les circonstances dans lesquelles l’athlète a perdu la vie à un si jeune âge n’ont pas encore été révélées.

« Nous avons le cœur brisé par le décès d’un des membres de la famille verte et or, Jérémy Giambi. Nous offrons nos condoléances à Jeanne, Jasonsa famille et ses amis »Publié dans Twitter depuis le club d’athlétisme d’Oaklandéquipe dans laquelle il a joué Giambi. L’athlète est venu participer à six saisons dans les ligues majeures et a dit adieu au professionnalisme en 2003. En plus d’Oakland Athletics, Jérémy il a joué pour les Red Sox de Boston et les Phillies de Philadelphie.

Toutes les nominations reçues par Moneyball

Sorti il ​​y a plus de dix ans, boule d’argent a été très bien accueilli par la critique et a même reçu six nominations de L’Académie. En plus des récompenses pour Pitt et HillLe ruban Meunier a participé à la liste restreinte du meilleur film, l’année où il a remporté L’artiste. boule d’argent a un score élevé sur Tomates pourries (94% selon les critiques et 86% selon le public) et vous pouvez actuellement le voir dans le catalogue de hbo max.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂