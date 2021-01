Money Man lance la nouvelle année avec « For You »

Money Man a mis le feu à 2020 avec la sortie de État d’urgence et Épidémie ainsi que l’édition de luxe. Après des années à le broyer, c’était comme si le travail qu’il faisait obtenait enfin la reconnaissance qu’il mérite. Pas seulement à cause du travail qu’il a réalisé, mais aussi des singles lâches qui sont apparus tranquillement sur sa page YouTube. Et il ne permet en aucun cas à cet élan de ralentir.

Le rappeur «24» ne perd pas de temps en 2021. Plus tôt dans la journée, le rappeur est arrivé avec la sortie de son dernier single, «For You». Le rappeur s’attaque à une production chargée de guitare, gérée par Rocktee, alors qu’il se nourrit de cash, de femmes et des variétés exotiques de cannabis qu’il garde sur le pont à tout moment.

Peep son dernier single ci-dessous.

Paroles de citations

Je le garde discret, je glisse dans la location

Je veux tout son corps, son âme et son mental

Je tire comme Harden et je tire le dribble

Je suis bon et je suis mauvais, je suis coincé au milieu

I’m rockin ‘on Jimmy two-tone with the crystal

Il me regarde mal, il se fait sauter comme une faucille