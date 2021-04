Money Heist Season 2 Review L’émission la plus captivante de Netflix fait sensation et sort ensuite sur une note positive !!

Selon le folklore, le plus gros truc du diable était de dire à l’univers qu’il n’existait pas. De même, le plus gros truc réalisé par l’émission de télévision espagnole Money Heist est de convaincre le public qu’il regardait un drame de braquage sur un groupe de voleurs pénétrant par effraction dans la Monnaie royale d’Espagne, imprimant un milliard d’euros et s’enfuyant avec.

Ce que le public n’a pas réalisé – et n’aurait pas pu le deviner – c’est qu’il regardait une histoire d’amour. En réalité, il y a beaucoup d’histoires d’amour: la première vague d’amour romantique, le lien entre frères, camarades d’armes et le lien solide et durable entre père et fils. Le braquage, aussi génial et divertissant soit-il, n’est qu’un acte d’échauffement.

Le titre original de la série, La Casa De Papel, qui se traduit par «La maison du papier», est beaucoup plus intéressant que le Money Heist terne et prévisible, qui pourrait dissuader les téléspectateurs rien que par son titre.

Pendant la saison 2 de Money Heist, l’amour est évident partout. La saison 1 s’est terminée avec le professeur énigmatique et cérébral enfreignant la règle numéro 1 de son plan soigneusement pensé: il n’y a pas de pièces jointes. En tombant amoureux de l’enquêteur principal de l’affaire, Raquel Murillo. Elle a également découvert la cachette et le terrain d’entraînement d’origine des voleurs, avec de l’ADN et des preuves incriminantes et est sur le point d’appréhender son homme.

Pun entièrement prévu. Bien que Tokyo soit indéniablement le sujet de la saison 1, le nœud de la saison 2 est la relation entre le professeur (alias Salva Martin alias Sergio Marquina) et Raquel, la femme qu’il conduit à la distraction avec des jeux de chat et de souris tout au long de la journée et qui le conduit à la distraction avec des types de jeux très différents les soirs qu’ils passent ensemble.

Ce qui aurait pu facilement glisser dans le territoire trop dramatique d’amoureux de la Telenovela, faisant rouler les yeux aux téléspectateurs, se sent plutôt gagné et réel (malheureusement, ce n’est pas une évidence pour les relations télévisées de nos jours). Cela aide également que les acteurs soient excellents dans leurs rôles et que leur chimie soit hors du commun.

Je me suis retrouvé à appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de rembobinage de ma télécommande pour rejouer leurs scènes. Nous avons depuis trop longtemps l’âge des hommes difficiles: Walter White, Don Draper, Tony Soprano et bien d’autres. Nous sommes censés sympathiser et sympathiser avec les maîtres imparfaits de l’univers.

Money Heist fait un travail fantastique en nous faisant sympathiser et sympathiser avec ses deux personnages féminins, Tokyo et l’inspecteur en chef Racquel (et dans une moindre mesure le reste de la distribution féminine de soutien). Regardez le monde de leurs yeux: ils ont ri, ignoré et parlé. Des femmes qui donnent la priorité à leurs propres intérêts et professions.

N’ayez pas peur, ceux qui n’ont aucun intérêt pour les questions de cœur: l’action bat le cœur, l’histoire est scandaleuse sans être extravagante, et vous serez laissé émerveillé par l’imagination et l’audace le plus souvent.

Money Heist est, sans aucun doute, la série la plus digne de Netflix.

