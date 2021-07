Money Heist Saison 5: La bande-annonce sortira dans une semaine

– Publicité –



Netflix a annoncé lundi 2 août que la bande-annonce de la saison 5 de Money Heist sortira dans une semaine. L’heure de la première de la bande-annonce n’a pas été annoncée. On ne sait pas non plus si la bande-annonce 5 de Money Heist sera disponible en hindi et dans d’autres langues pour le public indien. Nous avons contacté Netflix India pour obtenir des commentaires sur les deux bandes-annonces et mettrons à jour cet article à notre retour. La série espagnole à succès d’Alex Pina La casa de papel (connue sous le nom de La casa de papel pour les téléspectateurs hispanophones) achèvera sa cinquième saison. Il s’agit de la deuxième série originale non anglaise la plus populaire de Netflix, derrière Lupin.

Netflix a annoncé la date de sortie du 2 août pour le premier Vol d’argent bande-annonce de la saison 5 sur ses réseaux sociaux lundi soir, aux côtés d’un teaser de 21 secondes qui montre Le professeur (Alvaro Morte) enchaîné et entre les mains de l’inspecteur Alicia Sierra (Najwa Nimri). Il se termine par un rappel de la date de sortie de la bande-annonce de Money Heist. Money Heist Saison 5 « Volume 1 », qui sortira sur Netflix le 3 septembre, est la prochaine date de sortie. La cinquième et dernière saison 5 est divisée en deux segments de cinq épisodes, avec le « Volume 2 » suivant vers la fin de l’année le 3 décembre.

Échec et mat, professeur ? Bande annonce le 2 août. pic.twitter.com/fgroY68K9u – Netflix (@netflix) 26 juillet 2021

Morte jouera le rôle du professeur. Nimri jouera Sierra. Le casting de la saison cinq de Money Heist comprend Ursula Corbero (Tokyo), Miguel Herran (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo [Stockholm], Hovik Keuchkerian]comme Bogota. Rodrigo de la Serna est Palerme. Enrique Arce et Darko Peric sont Arturo. Luka Pelros jouera à Helsinki. Miguel Angel Silvestre (Sense 8) et Patrick Criado (« La Gran Familia Espanola ») sont les nouveaux acteurs majeurs de la saison 5 de Money Heist.

Pina est dans les coulisses la créatrice et showrunner de Money Heist. Elle est également productrice exécutive avec Jesus Colmenar (Christmas Colmenar) et Cristina Lopez Ferraz (Christina Lopez Ferraz). Javier Gomez Santander dirige l’équipe d’écriture de Money Heist saison 5. Voici le synopsis officiel de Money Heist saison 5, de Netflix:

Money Heist Saison 5 premières Le 3 septembre sur Netflix avec « Volume 1 ». Le 3 décembre voit l’arrivée du tome 2 et de son dernier lot de cinq épisodes.