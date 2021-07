Money Heist Saison 5 : Date de sortie et tout ce que vous devez savoir !!

– Publicité –



Netflix pourra frapper en deux moitiés entre septembre et décembre 2021. Money Heist est actuellement le nom non anglophone le plus regardé sur Netflix.

La séquence a chargé toutes ses listes précédentes pour la saison 4. La quatrième partie de Money Heist a enregistré 65 millions de vues.

Avant de commencer à parler de la cinquième saison de la série, veuillez prendre le temps de revoir le documentaire Money Heist – The Phenomenon. Il met en évidence la montée en popularité fulgurante de la séquence mettant en vedette Ted Sarandos, ainsi que de nombreux acteurs et réalisateurs. Cela nous a fourni des informations incroyables, telles que le fait que le drame a failli faire faillite.

La quatrième partie, Money Heist 4, a été diffusée dans le monde entier sur Netflix le 3 avril 2020. Elle se composait de 8 épisodes.

Date de sortie de la saison 5 de Money Heist

Vol d’argent la saison 5 arrive bientôt sur Netflix le 3 septembre 2021. Nous ne sommes plus qu’à deux mois de la première, au moment de la publication.

Malheureusement, la saison 5 marque également la fin de le vol d’argent, Cependant, il y a un hic. Et c’est à la fois bon ET mauvais.

On ne verra pas toute la saison 5 de Casse d’argent le 3 septembre. La mauvaise nouvelle est que nous ne pourrons pas regarder les 10 épisodes de la saison 5 d’em>Money Heist le 3 septembre. La saison 5 contient deux épisodes de plus que les saisons précédentes. C’est une bonne nouvelle. Netflix va cependant scinder la saison en deux.

Les cinq premiers épisodes de la saison 3 seront disponibles le vendredi 3 septembre, même s’il faudra attendre la sortie des cinq derniers épisodes.

Chemin vers le renouveau

Netflix a reconnu légalement que Money Heist allait être diffusé en août 2020. Cela a pris un certain temps.

Ils ont également conclu que « le casse arrive à son terme » signifierait que la cinquième saison ne serait pas la dernière fois que des séries espagnoles à succès seraient embauchées.

Alex Pina a souvent affirmé qu’il existait des plans pour un programme en cinq parties jusqu’à la renaissance légale d’août 2020.

Pina a parlé à Deadline à l’antenne de mai 2020, peu de temps après White Lines.

