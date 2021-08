Money Heist Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et tous les faits intéressants

– Publicité –



Le créateur Alex Pina nous dit que ce serait la saison « la plus épicée et la plus excitante » jusqu’à présent.

La Casa De Papel, l’un de nos préférés Drames en espagnol sur Netflix, revient sûrement pour une cinquième saison. Il est diffusé en deux streams, sa cinquième saison sera la dernière.

Money Heist a gagné et les personnalités des rôles ne sont pas une surprise. La Casa De Papel est un équipage qui n’a jamais manqué de saisir les opportunités à forts enjeux. Qu’en est-il de la cinquième saison, cependant? L’équipe volerait-elle l’US Mint Voulez-vous faire disparaître tous les guichets automatiques en Europe ? Est-il possible d’enchanter la planète entière avec une représentation de « Bella Ciao ? Ces pensées ne peuvent pas être laissées au professeur. Même si la bande-annonce indique qu’il semble se débattre, on ne peut pas les ignorer.

Date de diffusion – Quand la saison 5 de Money Heist va-t-elle être rendue publique?

Money Heist Saison 5 Episode 1 est sur le point de se terminer. Cependant, au départ, espérons. La dernière saison de la saison de 10 épisodes sera disponible en deux épisodes. Les cinq premiers épisodes de la saison dernière sortiront sur Netflix le 3 septembre. Le deuxième épisode suivra le 3 décembre.

Money Heist Saison 5 Partie 1 : Tous les acteurs principaux arrivent-ils ?

Les vrais suspects reviendront très probablement. Certains acteurs se font passer pour les membres de l’équipe du professeur :

Tokyo – Ursula Corbero

Denver – Jaime Lorente Lopez

Berlin – Pedro Alonso

Rio – Miguel Herran

Helsinki – Darko Peric

Raquel – Itziar Ituno

Monica – Esther Acebo

Palerme – Rodrigo De La Serna

Marsella – Luka Peros

Nairobi – Alba Flores. (pourrait revenir dans le flashback).

Ensuite, certains sont des débutants. Najwa Nimri, qui a joué le rôle d’Alicia, l’inspecteur de police, a déjà posté des photos des coulisses. Diana Gomes, la petite amie de Tatiana Berlin. Nous suivrions ensuite des personnages importants tout au long de la quatrième saison et verrions comment ils s’intègrent dans les scénarios du destin.

Money Heist serait présenté en première sur Netflix

Il est important de maintenir vos abonnements Netflix à jour. Les abonnés qui ne se sont pas encore abonnés doivent le faire immédiatement. Money Heist serait diffusé sur Netflix en tant que deuxième saison.