Money Heist Saison 5: Date de sortie, distribution et connaissance des dernières mises à jour

– Publicité –



Money Heist, un collecteur de foule international, a réussi à être sélectionné par Netflix pour la saison 2017. Certaines personnes ont estimé que les deux saisons précédentes, où les personnages bien connus étaient en vedette, n’ont pas livré suffisamment de spectateurs. A tel point que la chaîne espagnole Antena 3 a réussi à interdire la séquence. Il a été supprimé. Pas de supplément.

Le système a commencé à accélérer avec un plus grand spectateur et les acteurs et l’équipe ont été appelés par le grand premier pour garder le feu allumé pendant deux saisons plus volatiles. Après la 4e saison de Money Heist diffusée les 3 et avril 2019 sur Netflix, 2020, de nombreuses personnes se sont posées la question : « Existe-t-il une 5e saison pour Money Heist ?

La saison 5 de Money Heist s’est-elle assaisonnée?

La reponse courte est oui. Netflix va bientôt gagner de l’argent en traînant un parmi les natifs célèbres.

Money Heist a envoyé Tiger King, le super hit Tiger King, dans un premier jeu de quarantaine en avril 2013. Cela a attiré 65 millions de téléspectateurs contre 64 millions pour Tiger King au cours de la période.

Netflix a confirmé que Money Heist sera sa cinquième saison en août 2020.

Quand commence la cinquième saison de « Money Heist » ?

Après de nombreuses spéculations, Netflix pourrait continuer au milieu des années 2021, nous savons maintenant que la première moitié de la cinquième saison sera diffusée le 3 septembre 2020. La seconde moitié sera diffusée trois mois plus tard, le 3 décembre 2021.

L’inventeur de la série Alex Pina parle de la fin

Peut-être que le final sera pire que prévu pour les protagonistes. L’auteur est déterminé à le rendre destructeur. Il y pense depuis longtemps.

La première photo de la saison 5 était un masque de Dali carbonisé. Cela dit des volumes. Esquire auteur Pina explique à nouveau la métaphore dans ses propres mots.

Cela semble incroyable, avec des situations irréversibles et des hauteurs extrêmes. Considérez la fin après les deux deuxièmes parties de la série, avant que Netflix n’étende la série à sa cinquième saison. Cette explication sera claire, mais elle vous laissera avec un sentiment sceptique quant à l’avenir.