Money Heist Saison 5 Date de sortie, bande-annonce et distribution

La série espagnole a été un énorme succès pour Netflix. C’est actuellement la série non anglaise la plus populaire sur le service de streaming, avec la saison quatre regardée par 65 millions de comptes différents dans les quatre semaines suivant sa sortie.

« Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures », lit-on dans le synopsis. « Ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais leur moment le plus sombre est sur eux après avoir perdu l’un des leurs. »

«Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan d’évacuation. Juste au moment où il semble que rien d’autre ne pourrait mal tourner, un ennemi entre en scène qui est beaucoup plus puissant que tout ce qu’il a fait. face: l’armée. La fin du plus grand braquage de l’histoire approche, et ce qui a commencé comme un vol va se transformer en guerre. «

« La guerre atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante », a déclaré Pina Divertissement hebdomadaire.