Money Heist Saison 5 : Ce que nous savons jusqu’à présent – ​​Date de sortie confirmée ?

La saison 5 de Money Heist (La Casa De Papel) devrait arriver sur Netflix en deux moitiés, en septembre et décembre. Avec la cinquième saison, la série espagnole prendra fin. Pour les mises à jour les plus récentes sur la nouvelle série Netflix, lisez la suite.

L’intrigue de la saison 5 de Money Heist est gardée secrète pour éviter tout problème lors de la finale de la série. Mario de la Rosa, qui a joué Suarez dans Vol d’argent La saison 5 rejoindra le chef d’équipe Alicia Sierra (Namwa Nimri), en tant que méchants pour cette dernière saison. Express affirme que les opérations en chef pourraient tenter de pénétrer à nouveau dans le casse, ayant échoué à deux reprises tout au long de la série.

Alex Pina, le créateur et scénariste de la série, a déclaré ce qui suit dans une déclaration au compte de Netflix « See What’s Next », maintenant appelé Netflix Queue. « Nous avons passé presque une année entière à réfléchir à la façon dont nous pouvons séparer le groupe. Comment faire du professeur une star. Comment rendre les situations irréversibles. Le cinquième volet de La Casa de Papel en est le résultat. C’est la guerre la plus violente et la plus brutale, mais elle a aussi la saison la plus palpitante et la plus excitante.

cambriolage d’argent La saison 5, qui sera le dernier épisode, n’est pas définitive. Mais il y a toujours la possibilité d’autre chose dans le futur. « Les opportunités de spin-off sont nombreuses. C’est à cause des identités et des caractères forts. Pina a expliqué que Pina et son équipe ont toujours été attirés par les personnages complexes.

Voici le synopsis officiel de Money Heist Saison 5:

Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Alors qu’ils ont réussi à sauver Lisbonne après un sauvetage réussi, leur heure la plus sombre est encore à venir après avoir perdu l’un des leurs. Sierra a capturé le professeur. Il n’a pas de stratégie d’évasion. Tout comme il semble que tout pourrait mal tourner, un ennemi apparaît sur la scène qui est plus puissant que tous ceux auxquels ils ont été confrontés : l’armée. La fin approche à grands pas pour le plus grand casse de l’histoire de l’humanité. Et ce qui a commencé comme un vol deviendra une guerre.

le cambriolage d’argent Saison 5 membres de la distribution incluent Ursula Cobero, Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herran/Rio), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce/Arturo), Itziar Ituno/Lisbonne, Darko Peric/Helsinki), Darko Penic (Helsinki), Jaime Lorente [Denver], Jose Manuel Poga (« Gandia ») Luka Peros » (Manille), Rodrigo de la Serna » (Pa), Najwa Sierra Inspector Sierra) et Fernando Cayo (Coronel Tama Nimo), Fernando Cayo (Coronel Tmayo), Fernando Cayo), Fernando Cayo (inspecteur Sierra)

