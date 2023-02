Money Heist: Netflix confirmé lors de la première du spin-off de Berlin

Netflix

Netflix a confirmé l’arrivée du spin-off de La Casa de Papel, centré sur Berlin, qui arrivera sur la plateforme en fin d’année. Épingle de sûreté!

Le vol d’argent est devenu un phénomène culturel avec l’intrigue qui raconte l’histoire d’un homme mystérieux, le professeur, qui prépare le plus grand vol de l’histoire en entrant dans la fabrique nationale de monnaies et de timbres pour imprimer 2 400 millions d’euros, tout cela avec une équipe de personnes avec compétences très différentes les unes des autres mais toutes utiles. Le spectacle est l’un des plus réussis de l’histoire de Netflix et c’est pourquoi le spin-off centré sur l’un de ses personnages fait l’actualité.

On parle de Berlinla série qui découle de Le vol d’argent raconter comment ce personnage réalise son propre braquage impossible à réaliser, sauf que cette fois ce sera dans la ville de Paris avec des diamants entre les deux et une femme mystérieuse qui aura beaucoup à voir avec le côté romanesque de ce voleur qui fera une fois de plus le tour. Netflix.

Berlin est en vedette Pierre Alonsoqui a donné vie au personnage dans Le vol d’argent. L’interprète a 51 ans et est né à Vigo, en Espagne. Son activité dans le médium débute dans les années 90 mais sa popularité devient internationale lorsqu’il est sélectionné pour la série iconique de Netflix qui a catapulté les noms des interprètes de cette fiction vers une renommée inattendue mais bienvenue.

Outre Pedro Alonso, le spin-off de Le vol d’argent mettra en vedette Julio Peña comme Roi, Michelle Jenner comme Kenia, Tristán Ulloa comme Damián, Begoña Vargas comme Cameron et Joel Sánchez comme Bruce. Un casting qui sert, dans chaque cas, à des objectifs différents. Il y aura des amis, des partenaires dans le crime et des intérêts romantiques. Un peu de tout!

Quand est-ce que Berlin est en première sur Netflix ?

Le spin-off de Le vol d’argent a tout prêt à partir Netflix le prochain mois de Décembre, nous devrons donc attendre un peu pour revoir ce voleur en action. C’est peut-être pour cela qu’il n’y a toujours pas plus de détails sur l’intrigue de cette série tant attendue, bien que si l’on analyse le teaser partagé par le Géant du streaming Nous pouvons supposer qu’il y aura des diamants impliqués et un intérêt romantique pour le protagoniste.

