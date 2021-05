Mondo ne montre aucune pitié avec coffret de bande-son en vinyle Cobra Kai et cassette exclusive

Frappez d’abord, frappez fort et ne montrez aucune pitié. C’est exactement ce que fait Mondo avec l’annonce de leur nouvelle exclusivité Cobra Kai Coffret de bande-son qui comprend également une cassette exclusive contenant des morceaux spécialement sélectionnés pour que Johnny Lawrence et Daniel Larusso puissent s’amuser lorsqu’ils s’associent pour un voyage sur la route. Contenant 3 LP de musique de la série à succès Netflix, il s’agit d’une magnifique pile de vinyles.

Mondo et Madison Gate Records sont fiers de présenter la première sortie vinyle de l’incroyable partition de Leo Birenberg et Zach Robinson au phénomène de streaming Netflix Cobra Kai. Disponible en pré-commande sur MondoShop.com le mercredi 12 mai, le set de 3 disques vinyle présente la musique des 3 premières saisons de la série à succès, organisée par les compositeurs dans des collections thématiques de musique: Disque 1: Cobra Kai – un mix de musique marquant le dojo le plus dur à cuire de la vallée, Disque 2: Miyagi-Do – sélections de la musique marquant la famille LaRusso et ses liens avec l’héritage Miyagi, et le dernier mais non le moindre Disc 3: Final Fights – la musique des trois des épisodes finaux explosifs de la saison. Toute la musique a été sélectionnée à la main, et dans certains cas élargie de sa forme originale, pour la plus définitive Cobra Kai expérience d’écoute disponible.

Tous les éléments de la bande sonore comportent de nouvelles œuvres d’art de l’incroyable Matt Ryan Tobin, et le package comprend des notes de doublure des compositeurs Leo Birenberg, Zach Robinson, de la star Ralph Macchio et des créateurs de la série Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. Dit le compositeur Zach Robinson.

« S’associer à Mondo est un rêve devenu réalité pour nous et c’est la maison idéale pour les débuts en vinyle de Cobra Kai. Nous avions un plan très ambitieux pour la sortie que Mondo a constamment abordé avec enthousiasme et passion. La pochette de l’album de Matt Ryan Tobin est à couper le souffle et complètement dépasse les exigences de badassery nécessaires pour réussir tout cela. Nous ne pouvons pas attendre que les gens tiennent ce paquet entre leurs mains. «

Dit le compositeur Leo Birenberg.

« Zach et moi voulions créer une expérience d’écoute qui soit un reflet unique de la vaste palette sonore de Cobra Kai, organisée de la manière qui nous semble la plus sincère embrasse le support vinyle. Ces trois albums sont un véritable travail d’amour, et nous espérons tous les fans ont autant de plaisir à écouter chaque disque que nous en avons eu à les assembler. «

Dit Mo Safeek, responsable du label Mondo Record.

« Leo Birenberg et Zach Robinson s’inspirent d’une myriade d’influences, notamment le hair metal, la synthwave et le classique japonais, pour créer une partition qui est devenue aussi emblématique que la musique de la série de films originale. Nous sommes vraiment honorés de travailler ainsi étroitement avec deux compositeurs incroyables pour créer un coffret qui sert de lettre d’amour à une partition récompensée. «

De plus, les acheteurs du coloris Mondo Exclusive recevront une cassette en édition limitée avec le Wax Off EP avec quatre nouvelles sélections préférées des fans de l’album Cobra Kai dans un format dont Johnny Lawrence serait fier.

La musique est de Leo Birenberg et Zach Robinson. Illustration par Matt Ryan Tobi. Avec des notes de doublure des compositeurs Leo Birenberg, Zach Robinson, de la star Ralph Macchio et des créateurs de la série Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. Exclusivité Mondo Webstore: cassette en édition limitée avec le Wax Off EP

est disponible en précommande à partir du mercredi 12 mai sur MondoRecordShop.com pour 50 €.

COBRA KAI – Bande originale 3XLP

Liste des pistes

Disque 1: Cobra Kai

Face A

1. Carquois (étendu) (3:59)

2. As dégénéré (1:25)

3. Frapper en premier (1:07)

4. Cobra Guy (étendu) (2:32)

5. Slither (1:54)

6. Internet (1:25)

7. Vous êtes le champion (1:34)

8. L’histoire de Johnny (2:29)

9. Web MD (1:10)

10. Un nom badass pour un dojo (étendu) (3:30)

Côté B

1. Réveillez le serpent (2:07)

2. Digne adversaire (2:12)

3. Furious Hawk / Dark Hawk (2:14)

4. Le tournoi All-Valley (3:34)

5. Serpent dans l’herbe (2:05)

6. Stone contre Diaz (1:41)

7. L’effet Cobra (2:34)

8. Snap (1:46)

9. Je suis un Sensei (1:58)

10. Il m’appartient (3:20)

Disque 2: Miyagi-Do

Face A

1. Correction de Miyagi-Do (2:15)

2. Souvenirs Miyagi (1:35)

3. La technique de la roue (1:54)

4. Comme une danse (3:12)

5. Miyagi-Do (1:53)

6. Solde (1:03)

7. Kan-Geiko (1:04)

8. Combat de centre commercial (1:39)

9. Le mauvais chemin (1:58)

10. Médaille d’honneur (1:24)

11. Dans la fosse aux serpents (2:26)

12. Le tombeau de Miyagi (2:43)

Côté B

1. Miyagi Metal (2:16)

2. Retour à Okinawa (3:20)

3. Vivre ou mourir, l’homme (1:41)

4. Technique de la grue (3:02)

5. Les secrets de Miyagi-Do (2:56)

6. Double champion (1:32)

7. Chop Shop (2:02)

8. La bonne voie (15h00)

9. Sam et Robby (étendu) (4:26)

Disque 3: Combats finaux

Face A

1. Match final (1:48)

2. Le cobra et la mangouste (1:19)

3. Temps mort (1:35)

4. Pas de pitié (1:14)

5. Nouveau champion (1:37)

6. Je viens pour toi, salope (1:38)

7. Couloir Hellscape (3:36)

8. Échelle de l’école (0:50)

9. La proie de Hawk (1:28)

10. Rematch (2:08)

11. Soldat déchu (2:38)

Côté B

1. Carol des Cobras (2:17)

2. Dojo de l’enfer (1:50)

3. Il ne faut pas perdre la peur (1:45)

4. L’appel du Cobra (2:12)

5. Duel des serpents (Mega-Edit) (9:58)

6. Challenger (3:09)

Sujets: Mondo, Cobra Kai, Vinyle