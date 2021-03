« Monarch », a-t-il été annulé par Netflix?

« Monarque», A été créé et produit par Diego Gutiérrez et raconte l’histoire de la famille Carranza et comment ils sont arrivés au pouvoir par la corruption. La fortune de cette puissante famille a été générée par l’empire de la tequila qu’ils possèdent, avec laquelle ils ont nourri un système corrompu.

Dans sa bande-annonce officielle de Netflix, expliquez comment porter le nom de famille Carranza C’est un privilège de quelques-uns, cela signifie faire partie de l’une des familles les plus puissantes de Mexique, propriétaire d’un empire de tequila avec des centaines d’années de tradition. Mais dans le monde de « Monarque», De la tradition à la trahison, il n’y a qu’une seule boisson.

Cette série mexicaine a été produite par Rebord de fenêtre en compagnie de Salma Hayek, Studios au citron Oui Château de Stearns, vise à dépeindre le monde de l’élite mexicaine immergée dans des questions de corruption, de scandales et de violence qui finissent par emmêler la vie de quelques personnages de l’intrigue.

Les dix premiers épisodes de « Monarque« ils ont été créés vendredi dernier 13 sept. 2019 et depuis sa création, il n’a gagné que la fidélité de ceux qui ont suivi l’histoire. Aujourd’hui, il y a une incertitude quant à savoir si la série se poursuivra en raison du départ de l’acteur Osvaldo Benavides.

MONARQUE A-T-IL ÉTÉ ANNULÉ?

Osvaldo Benavides a déclaré qu’il avait passé un bon moment dans l’interprétation d’Andrés Carranza. (Photo: Instagram)

Andres Carranza est l’un des personnages de « Monarque», Est interprété par Osvaldo Benavides. Jusqu’à ce que la série ne compte que deux saisons et que le public attend une troisième saison à laquelle les acteurs de la série attendaient également.

Osvaldo ne faisait pas exception et en ne voyant aucune nouvelle de sa continuité, l’acteur a dit au revoir à son personnage et a dédié un message émotionnel à son interprétation sur ses réseaux sociaux, un événement qui a fait grand bruit parmi les fans.

« En l’absence de nouvelles … je dis au revoir à Andres Carranza. Quel projet agréable. Merci pour tout «Monarca» et nous tous qui étions là. Quelle fierté d’avoir participé. Sortez au revoir « l’acteur a écrit sur son réseau social Instagram.

Il dit au revoir à son personnage Andrés Carranza. (Photo: Instagram)

Dans la publication, vous pouvez voir une photo de l’acteur dans un plan plutôt mélancolique, la photo a donné toutes sortes de réactions dans le public, certains l’ont remercié pour son travail et d’autres lui ont seulement demandé de leur donner des informations sur la troisième saison et si il y en aura donc.

« Il doit y avoir une autre saison, ils ne peuvent pas nous laisser comme ça », «Non, ça ne peut pas être. Tu es le meilleur personnage « , « Cette production ne peut pas rester comme ça », « Je ne peux pas le croire » Oui « Ce n’est pas possible », sont quelques-uns des commentaires des fans sur son message.

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 3 DE «MONARCA»?

Qu’est-il arrivé à la saison 3 de « Monarch »? (Photo: Netflix)

De huit épisodes de 42 à 51 minutes, la deuxième saison de « Monarque« A été lancé le 1 janvier 2021 dans Netflix et depuis lors, il n’y a aucune nouvelle sur un éventuel troisième versement. Cependant, le dernier chapitre a ouvert la voie à la création d’un autre chapitre.

A propos de cette possibilité, Alex de la Madrid, l’acteur qui joue Ignacio Urrutia, a commenté GQ Mexique Quoi « Je pense que ça donne pour un tiersà assaisonner, mais croyez-le ou non, nous sommes les derniers à savoir. Et parce que nous sommes tellement distraits, parfois nous ne nous en rendons pas compte ».

Si la série est enfin renouvelée, une troisième saison du drame pourrait frapper le service de streaming en début d’année. 2022 mais il n’aura plus l’acteur Osvaldo Benavides Quoi Andres CarranzaQu’arriverait-il à votre personnage si l’histoire est renouvelée?