Monarca, saison 3: tout sur les nouveaux épisodes de la série mexicaine

Bien que Netflix n’ait pas encore confirmé une troisième saison de « Monarque«La fin de la deuxième tranche a laissé le chemin prêt à continuer le drame familial Carranza. Les premiers épisodes se concentrent sur la façon dont une famille puissante soutient sa société commerciale par la force et la corruption. Ana María, la fille du patriarche, rentre chez elle après 20 ans hors du Mexique pour prendre les rênes de l’empire de la tequila, imprégnée de secrets, les uns plus sombres que les autres.

Alors que dans les huit derniers chapitres, les frères Carranza s’unissent malgré leurs différences pour affronter leur cousine Sofía, qui rejoint l’entreprise avec l’intention de la démanteler pour venger leur père. Que se passera-t-il dans un prochain épisode de la série mexicaine?

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 3 DE «MONARCA»?

Dans le dernier épisode, Sophia se venge lorsque Martin déclare publiquement qu’Ana María était responsable de son enlèvement et publie son livre avec tous les secrets de la famille Carranza. Pendant ce temps, après avoir assumé la présidence de l’entreprise familiale, Joaquín place sa mère dans un centre de repos, où elle se sent hantée par les fantômes de son passé et saute hors du bâtiment.

Sofía a consommé sa revanche à la fin de la deuxième saison de « Monarca » (Photo: Netflix)

Pendant ce temps, Augustin ordonne l’assassinat de Jonás, l’homme qui a tenté de dénoncer Andrés et Ximena pour abus sexuels. Enfin, Ana María et José Andrés reçoivent les résultats ADN qui confirment que Joaquín n’est pas le fils d’Agustín Carranza, ils prévoient donc de tout prendre à son frère aîné.

Par conséquent, une troisième saison de « Monarque»Se concentrera probablement sur la nouvelle dynamique entre les frères Carranza alors que Joaquín découvre la vérité sur ses parents. De plus, les nouveaux épisodes doivent répondre à des questions telles que Qu’arrivera-t-il à Ana María après avoir été impliquée dans le kidnapping de son mari? Les tests ADN vont-ils inverser la tendance pour Monarch? Cecelia survit-elle à la chute ou est-elle vraiment morte?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « MONARCA »

La troisième saison de « Monarque»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Netflix: regardez la bande-annonce de la saison 2 de Monarch

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MONARCA 3 »

Même si Netflix N’a pas encore confirmé le casting de la nouvelle saison, il est presque certain que ces acteurs reviendront.

Irene Azuela comme Ana María Carranza Dávila

Osvaldo Benavides comme José Andrés Carranza Dávila

Juan Manuel Bernal comme José Joaquin Carranza Dávila

Rosa María Bianchi comme Ana Cecilia Dávila veuve de Carranza

Fernanda Castillo comme Sofía Carranza

Sophie Gomez comme Amelia Fritz

James Hyde comme Martin Ross

Alejandra Toussaint comme Carla

Carla Adell comme Camila Ross Carranza

Dalí Jr González comme Pablo Carranza

Alejandro de Hoyos comme Rodrigo Ross Carranza

José Manuel Rincón comme Gonzalo Carranza

Marcus Ornelas comme Jonás Peralta

Alejandro de la Madrid comme Ignacio Urrutia

Emilio Delgado comme Nico Urrutia Carranza

Daniela Schmidt comme Pilar Ortega

Gabriela de la Garza comme Ximena Carranza

Rosa María Bianchi reviendra-t-elle dans le rôle d’Ana Cecilia Dávilaserá dans la troisième saison de « Monarca »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 « MONARCA » SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de « Monarque« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais il est fort probable que de nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming au début de 2022.