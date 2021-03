« Monarca » n’aura pas la saison 3: pourquoi Netflix a annulé la série mexicaine

« Monarque » et sa deuxième saison a récemment frappé Netflix. La série produite par Salma Hayek a donné de quoi parler avec ses nouveaux épisodes. Depuis sa création en 2019, « Monarque » Elle est devenue l’une des séries mexicaines les plus réussies sur Netflix basée sur l’histoire de la famille Carranza et chacune des intrigues tissées par ses membres pour maintenir leur pouvoir.

Le 1er janvier ils ont créé 8 nouveaux chapitres de cette série mexicaine en Netflix, laissant les fans désireux de suivre l’histoire du Famille Carranza. Dans celle-ci Deuxième Saison, les frères Carranza ils se réunissent malgré leurs différences pour affronter leur cousin Sofia, qui fait irruption dans l’entreprise avec l’intention de la démanteler pour venger son père, Agustin Carranza.

Pour la grande majorité du public cette deuxième saison qui a été formée, il y avait un manque de matériel et d’arguments congruents qui donneraient une fin cohérente sans laisser autant de bouts pour le «possible» troisième saison que tout le monde attendait.

Cependant, malgré le fait que la deuxième saison de « Monarque« laissé plusieurs questions qui devraient être abordées dans un troisième volet de la série mexicaine, la série n’aura pas de continuité pour offrir au public une nouvelle saison. Continuez à lire et découvrez les détails.

POURQUOI NETFLIX A-T-IL ANNULÉ LA SÉRIE «MONARCA»?

La famille Carranza. (Photo: Netflix)

Netflix a confirmé que la série « Monarque » il n’aura pas de troisième saison car il a été annulé. Pour beaucoup, ce n’était qu’une rumeur, mais maintenant il est confirmé qu’il n’y aura plus de chapitres et c’est pour cette raison que le Acteurs Osvaldo Benavides et Irene Azuela ils ont dit au revoir à leurs personnages sur les réseaux sociaux.

Apparemment, la cause de l’annulation de « Monarque » C’est parce que dans sa deuxième saison il n’a pas eu les résultats escomptés en raison de la production pour continuer l’histoire puisque sa poursuite représente une dépense plus importante pour l’entreprise que ce qu’elle peut collecter.

Osvaldo Benavides, pièces Andrés Carranza qui est l’un des personnages de « Monarque ». Ne voyant aucune nouvelle de sa continuité, l’acteur a dit au revoir à son personnage et a dédié un message émotionnel à son interprétation sur ses réseaux sociaux, un événement qui a fait grand bruit parmi les fans.

Adieu Osvaldo Benavides de « Monarca » (Photo: Instagram)

« En l’absence de nouvelles … je dis au revoir à Andres Carranza. Quel projet agréable. Merci pour tout «Monarca» et nous tous qui étions là. Quelle fierté d’avoir participé. Sortez au revoir « l’acteur a écrit sur son réseau social Instagram.

À cette publication l’acteur Juan Manuel Bernal Je commente: «Quelle fierté de l’avoir fait avec tout ce merveilleux équipage! Personne ne m’enlève cela et l’énorme satisfaction de donner au spectateur un produit de premier ordre, comme nous pensons que toute l’Amérique latine le méritait. Je t’aime frère. Au revoir à la Carranza. Je t’embrasse », a-t-il exprimé.

D’un autre côté Irene Azuela a commenté son réseau social instagram: «Il y a des histoires qui se terminent même si elles ne se terminent pas. Alors #monarch, c’est pour moi inoubliable. Une collaboration avec des gens que j’admire, un décor plein d’humour et de respect, un casting aimant et une équipe de premier ordre … Je suis satisfait que nous ayons fait une série de qualité à montrer ici et dans d’autres pays. Maintenant, nous devons inventer une fin, vous qui l’avez vue et nous qui l’avons créée » et puis merci pour l’opportunité Salma Hayek et votre équipe.

Pour les fans, c’est un coup dur car à l’intérieur de tout, il y avait l’idée qu’avec une troisième saison, les points incongrus qui étaient à l’antenne lors de la deuxième saison pourraient être repris, mais au moins c’est officiel et pas seulement une rumeur sur Internet annulation.