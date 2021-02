« Monarca »: Cecilia Carranza est-elle vraiment morte?

La fin de la deuxième saison de « Monarque”A laissé plusieurs questions qui devraient être abordées dans un troisième volet de la série mexicaine Netflix. Parmi eux, qu’arrivera-t-il à Ana María après avoir été impliquée dans l’enlèvement de son mari? Les tests ADN vont-ils changer le cours de l’entreprise familiale? Cecilia survit-elle à la chute ou est-elle vraiment morte?

Dans le dernier épisode de la fiction créée et produite par Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alexis Fridman, Michael McDonald, Salma Hayek, José Tamez et Diego Gutierrez, Joaquín (Juan Manuel Bernal) a interné sa mère, Doña Cecilia (Rosa María Bianchi), dans un hôpital psychiatrique, en dépit du fait qu’elle l’a aidé à perdre le contrôle de Monarque.

Joaquin soutient que la santé mentale de sa mère est précaire et qu’elle a besoin d’aide, ce qui n’est pas loin de la réalité, car Ana María (Irene Azuela) a révélé à sa cousine Sofía (Fernanda Castillo) que Cecilia avait commencé à perdre la raison en assassinant plus tard son frère. -loi, Agustín (Luis Rábago).

Finalement, la matriarche Carranza se sent hantée par les fantômes de son passé, s’échappe de sa chambre à l’hôpital psychiatrique, monte sur le toit et saute du bâtiment. Est-elle morte ou a-t-elle été sauvée?

C’est la deuxième fois que Cecilia Carranza tente d’assassiner sa vie (Photo: Netflix)

DOÑA CECILIA VRAIMENT SAUTER?

La première chose une troisième saison de « Monarque« Vous devez répondre est si Doña Cecilia a vraiment sauté du bâtiment. Il est étrange qu’étant la mère de l’un des hommes d’affaires les plus importants du Mexique, elle ne soit pas bien gardée et parvienne à atteindre le toit sans complications majeures. Il est donc possible que tout cela soit le produit des hallucinations de Cecilia.

Mais il faut aussi considérer que ce n’est pas la première fois qu’elle tente de se suicider, à cette occasion Mendieta (Eduardo Cortejosa) a réussi à la sauver.

S’il a réellement sauté, la question est de savoir s’il est mort ou a-t-il survécu? Cecilia pourrait jouer un rôle important dans le prochain épisode de « Monarch », afin qu’elle puisse souffrir de graves blessures et se sauver.

Dans les dernières minutes de la série Netflix, Ana María et José Andrés reçoivent les résultats ADN qui confirment que Joaquín n’est pas le fils de Fausto Carranza, qui a assassiné son vrai père. C’est une question que Cecilia devrait clarifier.