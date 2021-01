Monarca a ouvert le débat: Quelle est la meilleure série mexicaine Netflix?

Monarque revient avec sa deuxième saison et réaffirme le succès de la première en 2019. La série produite par Salma Hayek Il a reçu de nombreuses distinctions et est devenu le deuxième plus regardé au Mexique depuis sa création. Avec les nouveaux chapitres, il y a ceux qui ils le classent déjà parmi les meilleures émissions Netflix produit dans votre pays et le débat a été ouvert sur lequel est le plus remarquable. Quel est ton préféré?

Dès le 1er janvier, les huit épisodes de la deuxième saison sont disponibles qui ont généré toutes sortes de réactions chez les fans. De la surprise du trio sexuel dans le quatrième chapitre à la révélation de Julio César Chávez en tant qu’acteur dans le sixième. La troisième partie est attendue début 2022.

« Monarca, des rares séries mexicaines dans lesquelles j’ai vu l’équilibre d’acteur du casting, est plus, j’oserais dire que la seule », « Je peux seulement dire que Monarca est de loin la meilleure série mexicaine que Netflix a lancée et non Je prévois d’en discuter avec n’importe qui « , était le ton de nombreux commentaires qui louaient Monarca et la pesaient sur d’autres productions mexicaines.

Le net dans cet ordre:

Monarque

Maison des fleurs

Club de Cuervos Si j’aime la série mexicaine Netflix – Sam Chems Stickers de Perritos Zamarripa (@Sam_Zamarripa_)

10 janvier 2021





Le géant du streaming produit son propre contenu depuis 2013, date à laquelle il a lancé House of Cads. Seulement deux ans plus tard, il a créé sa première série mexicaine considérée parmi les meilleures: Ravens Club. De là a commencé un chemin qui comprend plus de 10 programmes de la nation aztèque.







En 2018, le service de divertissement a continué avec succès en présentant Luis Miguel et Narcos: Mexique. Les deux cas étaient un événement international et ont traversé les frontières dans toute l’Amérique latine. La série sur le chanteur aura sa deuxième saison en 2021, tandis que le drame policier a eu ses derniers épisodes en 2020.

Dark Desire, Control Z, Tijuana, The House of Flowers, Ungovernable, When I Met El Chapo, Made in Mexico, The Ballad of Hugo Sánchez, History of a Crime: Colosio complète la longue liste des productions nées au Mexique que Netflix a produites. Lequel est le meilleur?