Mona Lisa de l’Égypte ancienne? Une oie éteinte minutieusement dessinée, bien sûr

Il y a près de cinq millénaires, un artiste a encré une peinture incroyablement détaillée d’oies dans la tombe d’un vizir égyptien et de sa femme. Cette « Mona Lisa » de l’Egypte ancienne peut représenter une espèce d’oie auparavant inconnue et maintenant éteinte, suggère une nouvelle analyse.

Le tableau vieux de 4600 ans, connu sous le nom de « Meidum Geese », a été découvert dans les années 1800 dans la tombe de Nefermaat, un vizir ou le plus haut fonctionnaire qui servait le pharaon (et était probablement aussi son fils) et sa femme Itet à Meidum, un site archéologique en basse Egypte, selon le Metropolitan Museum of Art a New York. Le tableau a été découvert dans la chapelle d’Itet à l’intérieur du tombeau.

La peinture vivante, qui faisait autrefois partie d’un tableau plus grand qui représentait également des hommes piégeant des oiseaux dans un filet comme offrandes pour le propriétaire de la tombe, a depuis été décrite comme « La Joconde d’Égypte », auteur de l’étude Anthony Romilio, assistant technique à l’Université. de l’école de chimie et de biosciences moléculaires du Queensland en Australie, dit dans un communiqué . Mais « Apparemment, personne n’a réalisé qu’il représentait une espèce inconnue. »

L’année dernière, alors qu’il examinait le tableau, qui se trouve maintenant au musée des antiquités égyptiennes de Cario, une oie illustrée a attiré l’attention de Romilio, selon le communiqué. Les couleurs et les motifs de l’oiseau étaient très différents des oies modernes.

«La licence artistique pourrait expliquer les différences avec les oies modernes, mais les œuvres d’art de ce site présentent des représentations extrêmement réalistes d’autres oiseaux et mammifères», a-t-il déclaré. Alors pourquoi cette oie ne serait-elle pas représentée avec précision?

L’oie ancienne dans le tableau (à gauche) ressemble le plus à une oie à poitrine rousse (Branta ruficollis) mais présente des différences majeures comme on peut le voir dans la comparaison d’une version reconstruite (au milieu) avec l’oie à poitrine rousse (à droite). (Crédit d’image: CK Wilkinson, A. Romilio, Tambako la Jaguar

Dans l’étude, Romilio a pris des mesures des trois espèces d’oies représentées, y compris les couleurs et les marques corporelles utilisées pour l’illustrer, avec des oies modernes. Il a découvert qu’une espèce d’oie dans le tableau ressemblait à l’oie cendrée moderne (Anser Anser) mais aurait pu aussi être une oie de haricot (A. fabalis), une seconde ressemblait à la plus grande gooe à front blanc (A. albifrons) mais le troisième ne correspond à aucune sauvagine moderne.

La mystérieuse oie ressemble le plus à un goosese à poitrine rousse (Branta ruficollis) mais avec quelques différences clés dans les motifs de couleur sur son corps et son visage, selon le communiqué.

Pourtant, comme les autres oiseaux étaient représentés avec précision, il n’est pas clair si ce troisième type d’oie est vraiment une espèce éteinte ou une fausse représentation d’une espèce survivante. Il est également possible que le peintre perdu depuis longtemps ait utilisé une licence artistique et que l’oie bizarre soit une «fabrication» complète, selon l’étude.

Aucun os d’oies à poitrine rousse modernes n’a été trouvé dans aucun site archéologique égyptien, mais des os appartenant à un oiseau non identifié similaire à cet oiseau à poitrine rousse ont été trouvés en Crète, a déclaré Romilio dans le communiqué.

L’Égypte était autrefois un haut lieu de la biodiversité lorsqu’elle était couverte de prairies luxuriantes, de lacs et de forêts, a-t-il déclaré. Beaucoup de ces espèces anciennes – qui sont maintenant éteintes – ont été représentées dans des œuvres d’art décorant des tombes et des temples.

« L’art fournit un aperçu culturel, mais aussi un enregistrement graphique précieux d’animaux inconnus aujourd’hui », a déclaré Romilio. Les peintures passées ont conduit les chercheurs à découvrir des espèces inconnues de gazelle , oryx, antilope, âne et tauroch, ou le prédécesseur de la vache moderne, dit-il. « Ces anciennes représentations animales nous aident à reconnaître la biodiversité il y a des milliers d’années qui coexistait avec les humains. »

Les résultats ont été publiés en ligne le 13 février dans le Journal of Archaeological Science: Rapports .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.