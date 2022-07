Mon policier : distribution, intrigue et tout ce que nous savons d’autre

Le drame britannique étoilé Mon policier devrait rejoindre le panthéon des adaptations de romance gay avec Maurice, Brokeback Mountain, appelle-moi par ton nom, et Amour, Simon. Ce film est basé sur un roman bien accueilli de 2012 écrit par Bethan Roberts, que The Guardian a décrit comme « un portrait humain et évocateur d’une époque où des vies ont été détruites par l’intolérance ». Avec Harry Styles dans le rôle principal, il va sans dire que c’est le sujet de conversation de la ville parmi ses fidèles.

En juin 2021, le réalisateur Michael Grandage poste une photo de Venise en Italie avec Harry Styles et David Dawson sur son Instagram, annonçant la fin du tournage. Depuis, le compte Twitter Mon policier Updates, qui aurait été en contact avec un initié de l’équipe de tournage, a continué à fournir aux fans impatients toutes les dernières discussions en coulisses. Ils ont posté une réaction à la récente projection de test: « Aucun d’entre nous n’est prêt à pleurer. Il y a de petits moments où le public a haleté, où il a ri – de légers changements dans le livre qui ont fait sangloter les gens. Can’ n’attendez pas ! » Nous non plus !

Après une si longue attente, le public sait enfin quand il pourra voir le film. Malgré des retards continus et une longue période de confusion quant à la sortie finale du film, le Festival international du film de Toronto a annoncé la première du film dans sa programmation en septembre. Cependant, le film ne sera pas disponible au public avant fin octobre 2022.

Voici tout ce que nous savons sur Mon policier.

Mis à jour en juillet 2022 par Ted Bajer : Si vous recherchez plus d’informations sur Mon policiervous serez heureux d’apprendre que nous avons mis à jour cet article avec une date de sortie et la première bande-annonce.

Mon policier : l’intrigue

Nous sommes en 1957 dans la ville balnéaire anglaise de Brighton, située au sud de Londres. L’homosexualité est illégale et les personnes ouvertement homosexuelles risquent des poursuites et des peines d’emprisonnement. L’institutrice Marion a trouvé le mari parfait chez le frère de sa meilleure amie, un policier secrètement homosexuel nommé Tom. Cependant, il est pris dans une affaire interdite avec un conservateur de musée local, Patrick.

Finalement, contraint par la situation politique défavorable, Tom opte pour une relation imaginaire socialement acceptée et épouse Marion tout en laissant derrière lui le véritable amour de sa vie. Une avalanche de conséquences est déclenchée lorsque Patrick réapparaît quarante ans plus tard, et la double vie de Tom est révélée.

Les deux partenaires de Tom offrent leurs propres points de vue sur l’histoire tout au long du livre. Bethan Roberts a expliqué l’hésitation initiale à écrire du point de vue d’un homme gay :

« Au début, la pression des responsabilités en cause m’a fait hésiter à écrire avec la voix de Patrick, à prétendre savoir ce qu’était la vie de cet homme. (…) Au final, je n’ai pas pu résister au défi d’écrire l’histoire de Patrick. voix et habiter sa personnalité, et mon attitude était: pourquoi pas? Après tout, l’un des grands plaisirs de la lecture et de l’écriture de fiction est d’habiter des mondes loin de votre propre expérience.

En décembre 2021, Roberts a confirmé qu’elle n’était pas officiellement impliquée dans l’adaptation cinématographique.

Mon policier : le casting

Harry Styles joue le rôle clé de Tom. L’ancien chanteur des One Direction a attiré l’attention de ses fans sur ce film très attendu. Bien qu’il soit surtout connu pour sa carrière musicale, Styles n’est pas un novice en la matière. Il a fait ses débuts dans le drame historique de Christopher Nolan sur la Seconde Guerre mondiale Dunkerque et est apparu dans le film d’action Marvel Éternels comme Éros. Quoi de plus, Mon policier n’est pas son seul film à sortir cette année. La réalisatrice Olivia Wilde, avec qui Styles est également en couple, l’a jeté dans son horreur à venir, Ne t’inquiète pas chériedont la première est prévue le 23 septembre 2022. Il a endossé le rôle original de Shia LaBeouf, que le réalisateur a licencié pour comportement inacceptable.

L’épouse de Tom, Marion, est jouée par la charismatique Emma Corrin, qui a reçu un Golden Globe Award l’année dernière pour son excellente performance en tant que princesse Diana dans le drame populaire de Netflix sur la famille royale britannique, La Couronne. Comme c’est leur premier rôle de premier plan, ils jouent maintenant le protagoniste de la prochaine adaptation Netflix d’un classique intemporel de la romance érotique, L’amant de Lady Chatterley.

David Dawson joue le rôle de Patrick, l’amant secret de Tom, que le public a peut-être vu dans la série de fiction historique Le dernier royaumela deuxième saison de l’émission policière primée de la BBC Luther, et le drame de gangsters du début du XXe siècle Peaky Blinders. Il apparaîtra également dans le nouveau thriller exclusif d’Amazon Studios Tous les vieux couteauxqui est sorti en avril plus tôt cette année.

Plus tard dans la chronologie, nous verrons de la patrie Linus Roache en tant qu’ancienne version de Tom, la gagnante des BAFTA Gina McKee en tant que Marion plus âgée et Rupert Everett, qui avait déjà joué un personnage gay dans Un autre pays.

Mon policier est réalisé par Michael Grandage, également connu pour sa carrière d’acteur dans les années 90. Son film le plus réussi à ce jour est le drame biographique de 2016 Génie, basé sur le roman de A. Scott Berg, avec Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce et Dominic West.

Les fans ont passé beaucoup de temps à attendre une date de sortie, et enfin, Mon policier a annoncé sa première au Festival international du film de Toronto en septembre. Malheureusement, ceux qui n’auront pas la chance d’assister au festival devront attendre le 21 octobre 2022 pour sa sortie en salles.

Le film sera disponible partout sur Amazon Prime le 4 novembre 2022. Il y a eu une projection de test avancée à San Diego le 7 mars 2022, et le public n’a eu que des mots d’appréciation, le décrivant comme « magnifique », faisant l’éloge de Styles. performance « nuancée » et qualifiant Emma Corrin « d’exceptionnelle ».