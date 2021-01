Mon objectif pour 2021 est de photographier moins de sushis et de réaliser des vidéos plus traditionnelles

Il y a quelques jours, Julio Alonso, l’un des fondateurs de Engadget et le responsable de Weblogs SL, sa société mère jusqu’à son rachat par Webedia en 2018, a ouvert une communauté LinkedIn afin que les employés et anciens employés de la première puissent rester en contact. Fernando de Cordoue, l’un de ceux encore à l’intérieur, a publié une vidéo enregistrée il y a cinq ans reprenant le dernier jour de travail dans l’ancien bureau de l’entreprise.

Cette vidéo est un bijou. Il ne montrait pas seulement les installations de l’entreprise et de ses employés à l’époque. Cela montrait une atmosphère de travail, de vie et de temps. Du langage non verbal et de la disposition des ouvriers qui y figuraient aux vêtements, au mobilier, au matériel informatique utilisé alors ou aux voitures qui passaient par la rue vues de la fenêtre. Cela ne fait que cinq ans et il y a des changements. Dans trente minutes, cette vidéo sera une relique passionnante pour tous ceux qui y figureront.

En le regardant, je me suis demandé pourquoi diable je n’avais pas de vidéos comme celle du premier ou du dernier jour dans certains environnements. Du premier appartement locatif où j’ai emménagé au moment où je suis devenu indépendant. De la nuit des adieux de l’entreprise dans laquelle je me suis vidé après cinq années intenses. De ce repas de famille dans lequel pour la dernière fois nous étions tous et nous ne savions pas. De ce voyage en camping-car de 1500 km avec mes amis de toujours. J’espère qu’il y a des photos de certains environnements, mais elles transmettent certainement beaucoup moins que les vidéos comme celle que Fernando a enregistrée: pas d’un moment où quelque chose de singulier se produit, mais de n’importe quel moment.

Après avoir réfléchi à tous ces moments dont je n’ai pas de vidéo qui les documente en détail et les fige à jamais, je me suis mis à voir quel genre de vidéos j’ai enregistré ces dix dernières années. Je suis allé sur mon iPhone, l’application Photos, les types de contenu, les vidéos. Il y avait des moments cool occasionnels, mais la plupart d’entre eux étaient assez insignifiants. Un serveur fondre un fromage avec un chalumeau pour le déposer sur le hamburger gourmet d’un ami et ainsi mieux justifier le palazo ultérieur. Vous voyez.

Des moments de tous les jours, pas spéciaux

Dans mon enfance, dans les années 90, il y avait un homme que l’on présentait toujours comme « un ami de la famille », une manière comme une autre de dire que l’on se rapprochait de lui mais qu’aucun des deux ne voulait revendiquer son amitié. Les choses du village. Cet homme avait une manie que je détestais en tant que bon garçon timide: je prenais souvent une caméra vidéo pour me promener pour enregistrer des choses qui ne comprenaient pas ce qui était attrayant. Et encore moins payant comme péage pour les dimensions et le poids d’un Panasonic des années 90, ou l’utilisation de bandes vidéo, le de pointe avant le numérique.

J’ai des dizaines de milliers de photos et de vidéos, mais le plus important me manque: des vidéos qui figent l’atmosphère quotidienne de chaque moment et le contexte de ma vie

Il m’a fallu plus de vingt ans pour me souvenir de cette manie pour bien la comprendre. Ce monsieur voulait simplement capturer des moments du quotidien sans prétention. Avant Instagram, la simplicité avait plus de valeur. Rejoignez-nous pour manger une paella le dimanche et vous sentir enveloppé. La vie pour lui était cela et rien d’autre.

Et donc, dans sa particularité, il protégeait chaque instant comme s’il s’agissait de diamants et nous les offrait ensuite encapsulés en VHS comme s’il s’agissait de trésors. Vieillir fait généralement perdre de l’acuité visuelle, mais en retour cela nous permet de voir très clairement certaines choses que nous ne comprenions pas auparavant, comme le plaisir de contempler les enfants de la maison s’amuser en toute trivialité. Ou comment comprendre pourquoi cet homme a essayé d’immortaliser ce qui le rendait simplement heureux.

J’ai passé des années avec les meilleurs appareils photo mobiles dans ma poche et Je n’ai pas pu comprendre ce qui était important et ce qui ne l’était pas. Laissez votre téléphone dans un coin, à tout moment, et laissez-le se souvenir de ce qu’est vraiment la vie, que ce n’est pas une assiette de sushi-hashtag-jeudi japonais. C’est rouler par terre en jouant avec mes neveux comme si j’avais leur âge et non pas 30 ans, c’est remercier les sacrifices de celui qui nous a élevés, c’est se souvenir de ceux qui ne sont plus là. C’est parler sans filtre avec l’ami avec qui je le fais depuis 25 ans et voir comment nos sujets de conversation changent, des Pokémon aux filles, du Baccalauréat au choix de carrière, du permis de conduire à la perspective d’aller dans une autre ville , du premier salaire complet aux pensées négatives.

Un héritage vital

Antonio Ortiz, boss final de Engadget, rappelé de la vidéo de Fernando une fantastique chronique de 2015 signée par Delia Rodriguez et intitulé « Le conte du bal » dans lequel il en parlait exactement:

Je sais que l’idée que les photographies que nous prenons servent à rappeler le passé est stupide. Je tuerais pour avoir les photos des chambres des maisons dans lesquelles j’ai vécu, des bureaux dans lesquels j’ai travaillé, des bars disparus dans lesquels j’ai déjeuné ou logé avec la bande. J’échangerais mes photos du Prado contre une de mon placard d’adolescent, celles de Paris contre une du salon de mes parents dans les années 80, celles d’Italie contre une de la lumière disco le vendredi. Mais nous ne représentons pas le quotidien. Chaque fois que nous prenons une photo de l’extraordinaire, nous commettons un bel acte d’erreur de calcul, pensant qu’à l’avenir nous reviendrons pour voir à quel point nous tenions la Tour de Pise ou à quel point la Tour Eiffel était flatteuse en arrière-plan.

Juste. Je paierais beaucoup d’argent pour avoir de nombreux éléments quotidiens de ma vie bien documentés, mais la vérité est que je suis tout à fait égal à des tonnes de photos et de vidéos de ces moments soi-disant spéciaux qui ont cédé la place à un matériel graphique totalement interchangeable pour un autre, imité, consommable.

J’ai le temps de changer cela pour les trente prochaines années et de commencer à documenter tout ce qui compte pour moi sans avoir besoin de le partager avec qui que ce soit d’autre que moi et les miens à l’avenir. Mon objectif pour 2021 (avec toutes les nuances du monde quant à son utilité) est déjà clair. Ne pas croire au pouvoir de geler les beaux moments du quotidien, c’est comme ne pas croire au vaccin contre le coronavirus: nous ne pouvons pas nous le permettre.