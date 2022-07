Mon mari veut divorcer parce que je suis enceinte – Une femme demande conseil après qu’une grossesse « miracle » ait ruiné son mariage

De nombreux couples ont tendance à opter pour une grossesse afin de réparer un mariage, mais un couple sur Reddit voit leur relation s’accrocher à un fil à cause d’une grossesse inattendue.

Ils ont clairement indiqué dans le passé qu’aucun d’eux ne souhaitait avoir d’enfants et ne l’a jamais voulu, mais la mère a des doutes à ce sujet.

Leur mariage est sur le point de se terminer car la femme est enceinte et pourrait vouloir garder l’enfant que son mari refuse.

La femme de 40 ans s’est rendue sur Reddit afin d’avoir l’avis d’inconnus sur internet, se demandant si elle ressentait simplement les hormones de sa grossesse ou si elle voulait réellement un bébé.

Elle est mariée à son mari de 49 ans depuis 12 ans, et ils ont clairement fait savoir pendant cette période qu’ils étaient totalement satisfaits d’être sans enfant.

« Nous sommes tous les deux sans enfants et c’est l’une des choses sur lesquelles nous nous sommes liés », a-t-elle écrit dans son message sur le subreddit « r/TrueOffMyChest », où les gens vont raconter des histoires sur leur vie.

« Maintenant, je suis enceinte. Je ne suis pas religieux ou quoi que ce soit mais j’ai 40 ans, il a eu [a vasectomy] et ici [I am like, ‘a miracle’] », écrit-elle dans son article. « Je veux le garder mais j’ai tellement peur. »

Elle transmet aux étrangers sur Internet qu’elle se sent différente à propos de cet enfant pour une raison quelconque et explique ce que son mari a dit à propos de cette grossesse inattendue.

« Il a précisé que nous étions trop vieux pour être parents et que nous détestons les enfants et que si je veux le garder, c’est le divorce. Je déteste les enfants, mais pas cet enfant », explique-t-elle.

Il semble qu’elle veuille que d’autres parents célibataires la dissuadent de la garder en donnant leur « opinion brutale et honnête basée sur votre expérience ».

« Est-ce que ce sont juste mes hormones qui sont folles [and] me rend émotif ou est-ce un véritable amour ? » elle termine le message. « J’aime mon mari tellement tellement tellement tellement tellement mais c’est un peu évanoui par rapport aux émotions que j’ai avec mon ventre. Aidez-moi s’il vous plaît.

Le commentaire du haut se lit comme suit : « Je suppose que j’y penserais comme ceci » que regretteriez-vous le plus ? « »

De nombreuses personnes ont répondu par leurs réflexions et leurs expériences, et l’un des principaux facteurs déterminants semble être le fardeau financier que supporterait la vie dans un ménage à revenu unique avec un enfant.

« Être une mère célibataire est difficile, j’étais fauchée et j’ai tout acheté d’occasion. Je travaillais pour payer la garderie et la nourriture », a lu le commentaire suivant, qui a également élaboré sur la deuxième pire partie.

« En dehors de l’argent, vous êtes à 100% du temps », écrit-elle. « Si vous avez du soutien (famille ou amis dans la région) ou suffisamment d’argent pour payer le soutien, cela pourrait vous aider. Mais vous changez chaque couche, préparez chaque biberon. Puis plus tard, vous gérez chaque crise, allez à chaque match de sport. Il n’y a pas de jour de congé, il n’y a pas de moment de congé.

Être une mère célibataire n’est pas une mince affaire, et la femme qui a publié l’histoire originale le reconnaît car elle a publié une mise à jour concernant sa décision finale.

« Beaucoup d’entre vous ont dit que mon mariage est déjà voué à l’échec parce que si je mets fin à cela, il y a de grandes chances que j’en veuille à mon mari », écrit-elle dans la mise à jour. « J’ai beaucoup réfléchi à cela. J’aime mon mari et même lorsque nous nous séparons, je ne veux pas que ce soit à cause du ressentiment.

Elle n’apprécierait pas le choix difficile qu’elle aurait été forcée de faire, et s’ils devaient se séparer de toute façon, elle préférerait que ce soit parce qu’elle voulait apporter une nouvelle vie au monde.

« Je suis tellement désolée pour tout ce qui s’est passé, mais je ne peux pas contrôler mes sentiments », conclut-elle. « J’espère qu’il me pardonnera et que mon enfant me pardonnera. »

En fin de compte, garder l’enfant était plus important pour elle que garder son mariage.

