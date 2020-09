“Mon mari préféré”: Sarah Michelle Gellar célèbre son 18e anniversaire de mariage

De nombreuses relations à Hollywood ne durent pas longtemps. Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. sont une exception. Les acteurs sont mariés sans scandale depuis 2002. Pour le 18e anniversaire de mariage, l’ancienne actrice de “Buffy” partage désormais plusieurs photos de mariage.

Pour de nombreuses stars hollywoodiennes, les relations ne durent pas très longtemps. Encore et encore, les fiançailles et les mariages sont dissous à nouveau après un temps très court. Mais pas avec Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr.Les deux acteurs sont mariés depuis 2002.

À l’occasion de leur 18e anniversaire de mariage, Gellar a publié un joli post sur Instagram. Vous pouvez voir deux photos en noir et blanc de leur mariage. «Tu … es mon mari préféré #happyanniversary», a simplement écrit Gellar à propos des enregistrements. Dans celui-ci, les mariés se tiennent tous vêtus de blanc et riant devant l’autel.

L’ancienne actrice “Buffy” laisse ses fans participer à sa vie quotidienne et à sa vie conjugale encore et encore avec des clips Instagram amusants. Elle révèle régulièrement des “Quarantruths” humoristiques (un jeu de mots composé de “Quarantine” et “Truth”, le mot anglais pour vérité) ou distribue des “Quarantips” (conseils de quarantaine) aux parents. Les deux impliquent généralement l’enseignement à domicile avec leurs enfants et une consommation accrue d’alcool en raison de la pandémie.

Le joueur de 43 ans et Prinze Jr. se sont rencontrés en 1997 lors du tournage du film d’horreur “Je sais ce que tu as fait l’été dernier”. Ils sont devenus un couple trois ans plus tard. Après les fiançailles en avril 2001, le mariage au Mexique a suivi en 2002. Depuis lors, les deux ont eu un mariage sans scandale et ont deux enfants ensemble: sa fille de dix ans, Charlotte Grace, et son fils de deux ans, Rocky Jamesk.