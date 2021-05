Mon fils se marie et nous n’avons pas reçu d’invitation. Que fais-je?

Caroline Moss est auteur et animatrice du podcast « Gee Thanks, Just Bought It », qui aide les gens à trouver les produits dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Maintenant, avec cette chronique, «Demander un ami», elle aide les gens avec les conseils dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Pour soumettre une question, envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Salut Caroline,

Je suis mère de trois enfants adultes. Mon plus jeune fils et moi ne sommes pas aussi proches, ce que je souhaite que ce ne soit pas le cas, mais c’est ce que c’est. Nous venons d’apprendre qu’il est fiancé cet été avec une femme qui a fait en sorte que notre famille se sente «moins que» parce qu’elle sait que nous ne sommes pas riches et qu’elle vient de l’argent.

À l’approche de la date du mariage, je me suis rendu compte que mes autres enfants ni moi-même n’avons reçu d’invitation. Quand j’en ai parlé à mon fils, il a dit qu’il le rappellerait à sa fiancée. Puis silence radio. Est-ce que je lui demande à nouveau? On vient juste de se présenter? Sommes-nous vraiment pas invités? Je demande votre avis et quelles sont les « manières » ici.

Merci beaucoup,

Mère du marié

♥

Bonjour MOTG!

Ack, c’est difficile. Je pense qu’il y a quelques niveaux de problèmes ici: 1) Vous n’êtes déjà pas très proche de votre enfant, et c’est difficile à gérer à mesure qu’il grandit et mène sa propre vie d’adulte. 2) Vous n’obtenez pas de bonnes vibrations de la part de la femme qu’il choisit d’épouser et 3) Vous pourriez ne pas être invité au mariage.

En tant que mère du marié – peu importe à quel point vous êtes proche ou non – vous ne devriez pas vous sentir obligé de vous demander si vous êtes invité au mariage. Je ne suggère pas de se présenter à l’improviste ou non invité, et je ne suggère pas non plus de supposer que vous n’êtes pas invité du tout. Si possible, j’essaierais de me rencontrer en personne plutôt que de tendre la main par SMS. Si ce n’est pas possible, essayez de parler au téléphone lorsque vous êtes tous les deux disponibles pour donner votre temps et toute votre attention à la conversation. (Et peut-être que la fiancée n’est pas là pendant cette conversation.)

Je penserais certainement à ce que vous attendez de cette conversation à l’avance, car cela pourrait aller de tellement de façons différentes. Si votre objectif est d’être invité au mariage, vous devrez peut-être réduire vos attentes. Parce que votre fils est un adulte, il a parfaitement le droit de ne pas vous inviter, vous ou ses frères et sœurs, à son mariage.

Est-ce que c’est blessant? Oui absolument.

Est-ce impardonnable? À toi de voir.

Cela va-t-il créer des tensions dans votre relation et dans votre dynamique familiale? Probablement.

Vous pouvez utiliser cette conversation avec lui pour expliquer ce que cela vous ferait de ne pas être invité. (Vérifiez d’abord et assurez-vous simplement que ce n’était pas un incident d’invitation ou un snafu de bureau de poste, mais comme vous avez mentionné que personne dans votre famille n’a reçu d’invitation, je suis enclin à penser qu’il se passe autre chose.) Ce n’est pas nécessaire. parler de sa fiancée ou de la richesse de ses parents ou de la richesse que vous n’êtes pas. C’est superflu, et non le vrai problème central. Vous êtes blessé d’être exclu d’un événement majeur dans la vie de votre enfant, et le but est d’être présent à cet événement parce que vous l’aimez et que vous voulez célébrer cet événement marquant. S’il réagit gentiment à cette conversation et que vous recevez une invitation sous quelque forme que ce soit à vous joindre à eux le jour de leur mariage, acceptez-le et soyez présent.

S’il refuse de vous inviter même après que vous lui ayez parlé, respectez et acceptez son choix, peu importe à quel point cela pique. La relation que vous souhaitez avoir avec votre fils a probablement des antécédents sous-jacents qui peuvent nécessiter un travail à long terme, et il se peut que tout ne se réunisse pas avant qu’il ne dise «oui». Si cela vous empêche d’assister au mariage, vous avez toujours la possibilité de reconstruire votre relation pour un objectif à plus long terme d’être dans la vie de l’autre.

