« Mon fantôme raconte les relations invisibles qui existent entre les gens » : Roberto Doveris

Pablo (Juan Cano) est un trentenaire que son colocataire vient de quitter avec des dettes, un chien et un fantôme. Pour couronner le tout, il n’arrive pas à se remettre de son ex et doit faire face à ses propres peurs en tant qu’individu. Ce groupe de situations pointe vers un mélodrame, ou dans un scénario plus extrême vers une tragédie. Ça ne se passe pas comme ça.

Le réalisateur Roberto Doveris parie sur une comédie humoristique indépendante s’éloignant de la blague pour la blague. Laissez la vie quotidienne de cette crise donner lieu à des moments humoristiques qui, à leur tour, travaillent à montrer des problèmes tels que la sexualité, l’affection, la violence contre les femmes et le traitement des animaux domestiques.

Pour ce faire, Doveris est complété par la présence d’une entité qui participe à la vie de Pablo, l’aidant sur certains aspects. Il ne le fait pas en résolvant ses combats mais en les lui montrant ou en les manifestant pour rendre visible les liens qu’il peut avoir avec son entourage et ses émotions, principalement avec les gens.

le film chilien projet fantôme a concouru pour le Tiger Award au Festival international du film de Rotterdam (IFFR) et nous avons discuté avec son réalisateur de ce travail.

Comment s’est déroulé le processus de réalisation de votre film en pleine pandémie ?

Quand ils nous ont permis de commencer à circuler, c’était les mois d’octobre, novembre et décembre 2020. Ensuite, nous avons réalisé que les conditions étaient réunies pour faire un projet comme celui-ci. Nous avions une petite équipe, avec peu de déplacements à Santiago. Il fallait changer d’équipe tous les jours car il fallait respecter la limite de personnes dans un espace qui était de 15. Donc un jour j’ai travaillé avec cinq personnes, un autre avec 10 et donc on se synchronisait. Bien sûr, toujours prendre soin de nous avec des mesures d’hygiène obligatoires pour éviter la contagion.

Était-il prévu dès le départ dans le scénario que le film devait se dérouler dans un appartement ?

Oui, depuis le début. Quand j’ai commencé à écrire, je l’ai fait en pensant à un appartement, dans un seul endroit. L’idée de l’appartement gagnait en importance car une partie des conflits que j’ai commencé à inclure dans le scénario étaient des expériences que je vivais avec des colocataires, c’est-à-dire des activités quotidiennes qui m’entouraient comme jouer aux cartes avec des amis, prendre soin des plantes .

Dans votre film, il y a un fantôme. Mais ce fantôme est cool et aide votre protagoniste dans certains conflits, en plus de montrer au spectateur l’homosexualité, la sexualité, le plaisir, l’amitié, la violence contre les femmes. Comment est née l’idée de ce fantôme qui s’éloigne de la terreur et qui n’est pas Gasparín ?

Je voulais faire un film sensoriel avec un fantôme. J’ai vu de nombreuses références au genre, des titres avec des hommes invisibles aux L’entité, un film où un extraterrestre ou un démon viole une femme à plusieurs reprises, une chose horrible ! j’ai vu le classique L’homme invisible, où j’ai été inspiré pour faire la silhouette de mon fantôme. j’ai aussi vu Fantôme, d’ailleurs.

Avec mon fantôme, je ne voulais pas faire peur au spectateur mais raconter les relations invisibles qui existent entre les gens, c’est pourquoi cela n’appartient pas au genre de l’horreur. Je sens que mon fantôme génère un changement chez les gens. C’est pourquoi il est joueur, espiègle. Il catalyse des choses sur les gens qui sont finalement positives.

Il y a une scène où le fantôme ouvre le balcon pour que le chien entre dans l’appartement car ils l’ont laissé puni sur la terrasse. Wow, le fantôme a compris tout ce que les vivants ne comprennent pas.

Le chien agit incroyable, c’est le meilleur. Il s’agit d’un animal qui est laissé à mon personnage principal dans l’histoire et c’est lui qui est blâmé pour les catastrophes qui surviennent dans le département lorsque le coupable est le fantôme. C’est pourquoi quand le fantôme lui ouvre la porte, c’est comme si on compensait un peu la réprimande qu’il reçoit. Il y a une complicité entre eux. Je voulais que le fantôme joue avec tous les éléments de l’espace et le chien s’intègre parfaitement car il est aussi le seul à remarquer son existence.

Au Mexique, nous avons des exemples de bons films avec des intrigues dans un appartement, mais ce sont des mélodrames. Vous misez sur une comédie basée sur l’humour indie, sans blagues ni sketches forcés. On peut dire que l’humour est même involontaire.

Plus que les dialogues, nous avons beaucoup réfléchi à la façon dont les personnages devraient être. Indépendamment de ce qu’ils disaient, il nous importait de savoir de quel point de vue du monde ils disaient les choses. On a retrouvé un certain humour. On voulait que les gens rigolent, mais on voulait aussi que ce soit projeté avec le personnage principal.

Ce qui arrive au personnage est un conflit qui nous arrive à tous. Cela a à voir avec le fait qu’il atteint l’âge de 30 ans et qu’il doit être adulte. Ça veut dire payer les factures, mettre les rêves de côté, travailler sur ce qui nous permet de payer le logement, se remettre d’un ex. On peut rire de cet âge adulte trentenaire qui est vraiment une crise.

La performance de Juan Cano est remarquable. Il donne vie à un personnage, Pablo, content malgré le fait que les situations qu’il vit sont à exploiter.

Jean et moi sommes amis. Nous avons vécu ensemble pendant trois ans dans un autre quartier. Nous nous connaissons très bien. Certaines choses sur le personnage sont plus les miennes que les siennes. Par exemple, le fait que je sois gay et que j’aie un ex qui est un influenceur célèbre, c’est moi. Mais il a aussi beaucoup de lui, notamment cette part de confinement, de douceur et d’envie d’aider. Être un peu emo est aussi caractéristique de lui. Sa façon d’être s’accordait bien avec le confinement.

Il y a une scène très frontale du personnage de Juan Cano nous montrant un instant d’auto-plaisir, ou de plaisir fantomatique ? Je dois vous demander pourquoi vous avez décidé d’immobiliser l’appareil photo à ce moment-là.

Car il me semble que c’était un bon moyen de catalyser une énergie négative qui était celle de son angoisse. Je pense que c’est une sorte d’exorcisme par le corps et par le plaisir. Dès lors, il n’est plus stressé par le fantôme. Il exorcise également ses sentiments pour son ex.

Eh bien, c’est mon interprétation de ce qui se passe dans cette scène. Cela a à voir avec mes intérêts en tant que réalisateur. En tant que réalisateur, je me soucie beaucoup de l’aspect sexuel. Cela me semble un bon moyen d’inverser le genre horrifique en une histoire fantomatique qui fait plaisir, qui est charnelle. Je voulais que le personnage vive cette expérience. C’est un tournant qui fonctionne comme une structure narrative car c’est là que se termine la souffrance qui pèse sur lui dans sa crise de trente ans.

Plus qu’une action de plaisir réalisée par le fantôme, mon interprétation est celle d’une masturbation nécessaire à son personnage.

La théorie selon laquelle le fantôme n’existe pas est également valable. Le mec a un moment de plaisir avec lui-même pour arrêter de souffrir et arrêter la peur qu’il ressent. Cela peut être un sujet de suggestion même après avoir entendu parler de sexe fantomatique dans une conversation précédente, il a donc pu considérer cela comme une possibilité.

Cela peut sembler audacieux pour certains téléspectateurs, cependant, ces actes d’intimité ont été vécus par de nombreuses personnes. On nous montre ce que nous ferions n’importe quel jour, alors.

J’aime ce que ça fait de cette façon. C’était mon intention. Je voulais donner du temps et de la beauté à cette scène. J’ai eu recours au plan fixe, je me suis rapproché du corps pour montrer la texture en plans rapprochés et participer à cette action de sensualité. Bien que cette scène ait été très difficile car Juan Cano est très pudique.

J’ai l’impression qu’on s’est trompé sur un détail. Les directeurs de la photographie décident d’un point lumineux qui est ensuite travaillé en post-production. À ce moment-là, nous avons décidé de le faire avec un ton clair moyen, puis de le baisser en post-production. Techniquement, c’était une bonne décision. Mais je ne sais pas si sur le plateau il a donné à Juan Cano une atmosphère de noirceur par rapport à son personnage parce qu’il y avait plus de lumière qu’on ne peut en voir. Wow, l’acteur peut sentir qu’il n’y a pas d’intimité.

Peut-être que cela augmentait encore sa modestie.

Je crois que oui. En tout cas, il s’en est remis. Mais au début, il n’était pas si confortable à cause de cette abondance de lumière. Le tournage de cette scène aurait pu être plus facile si dès le début nous avions baissé le ton des lumières et ainsi Juan Cano s’est senti moins mal à l’aise.

Faisant appel à une maxime de Marcelo Bielsa (directeur technique du football), votre film reflète l’importance de la noblesse dans les ressources utilisées. Tu l’as fait avec ce que tu avais sous la main.

En tant que producteur, j’ai dû faire des films avec cinq jours de matériel de tournage qui n’est finalement pas utilisé. C’est un excès de dépenses, de temps, d’énergie. Et en tant que réalisateur, je pense que vous devez tirer le meilleur parti de l’aspect créatif et technique de l’équipe. Ghost Project, je pense, est un film inspirant pour les étudiants en cinéma dans le sens où ils peuvent faire un film avec leurs amis, à la maison. Les films parlent de ce qui se passe, ils n’ont donc pas besoin d’un hélicoptère pour survoler la chaîne de montagnes lors d’une fusillade.

Au lieu de se demander ce dont on a besoin, on recourt à une façon de travailler à partir des matériaux nobles qui sont à portée de main puis d’écrire pour que ces choses fassent sens, en les transformant en éléments qui remplissent une fonction.

Pour cela, il est indispensable d’avoir un scénario, un bon scénario.

Oui tout à fait. Vous devez également être ouvert à la réécriture de ce script en fonction des éléments. Il faut écrire les choses. Pour en revenir à votre référence Bielsa, vous devez comprendre quels sont vos matériaux avec lesquels travailler et en tirer le meilleur parti. Il est essentiel de ne pas vouloir les traiter comme autre chose qu’ils ne sont pas car cela serait contre-productif.

Que se passe-t-il après avoir participé au Festival international du film de Rotterdam ?

Je suis sûr que ce sera dans de nombreux festivals car nous avons reçu plusieurs invitations. La sélection à Rotterdam a déclenché l’alerte des programmeurs du monde entier qui ont pu la voir. Il me semble que cette année sera une tournée de différents festivals. Bien sûr, cela me rendrait heureux si le film atteignait une plateforme de streaming mondiale.

