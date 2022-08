Mon autre moi : que sont les constellations familiales et comment sont-elles représentées dans la série Netflix

Sevgui est une avocate prospère dans la trentaine qui traverse la pire période de sa vie après avoir reçu un diagnostic de cancer. Les traitements semblent n’avoir aucun effet, alors, un jour comme un autre, il décide d’investiguer une méthodologie alternative pour comprendre l’origine ou plutôt la cause de ce qui lui arrive. A partir de ce moment, sa vie et celle de ses deux amis ada Oui Leïla ils changent radicalement. donc ça commence mon autre moila nouvelle série turque de Netflixqui continue d’être l’un des plus consultés sur la plateforme.

Ce n’est pas un hasard si l’émission a captivé les téléspectateurs de divers pays, dont beaucoup d’Amérique latine et d’Espagne. C’est que cela nous donne non seulement une occasion unique de connaître l’île de Cunda, où se trouve le peuple Ayvalik, un beau coin situé à environ 400 km d’Istanbul et qui a des plages vraiment incroyables, mais aussi le thème qui a choisi pour raconter son histoire. Nuran Evren assis C’est surtout original pour le monde des séries. Et il s’agit de constellations familiales, une pseudothérapie qui a connu son apogée à partir des années 90.

S’il faut dire qu’à aucun moment les personnages ne mentionnent le nom de la pratique qu’ils pratiquent, le lien que la vie présente des protagonistes entretient avec leur passé familial confirme qu’il s’agit bien d’une sorte de représentation de cette thérapie.

Ces trois amis mènent une vie normale bien que presque inconsciemment certains schémas se répètent sur leur chemin. Leyla a une peur inexplicable de l’eau, Ada est une médecin à succès qui a du mal à faire confiance à l’amour depuis qu’elle a été trahie dans le passé et Sevgi qui a une relation très étroite avec sa mère et une histoire tragique liée à son père.

En assistant aux thérapies de Zaman, peu à peu (et dans le cas d’Ada avec scepticisme au début) les secrets de leurs ancêtres qu’ils portaient comme un fardeau sans s’en rendre compte se révèlent. L’objectif des constellations familiales, en ce sens, semble être celui-là : se libérer de ce qui a pu se passer dans le passé.

Mais pour comprendre plus en détail cette pratique et ses effets nous avons parlé exclusivement avec Susana Sciarresi, directeur du Centre latino-américain des constellations familialesqui nous en dit plus sur le fonctionnement et l’origine des constellations familiales.

Que sont les constellations familiales

Selon la définition du professionnel, les constellations familiales peuvent aider les gens à « découvrir comment ils sont inconsciemment liés à des événements du passé familial » et qu’ils ont un impact presque naturel sur la vie de cet individu.

« Le travail a pour but de reconnaître et de guérir les relations dans tous les domaines de la vie et de trouver la force de développer notre plein potentiel. Ce travail a été développé par Bert Hellinger, un philosophe allemand il y a environ 40 ans »souligne Sciarresi.

Comment se pratiquent les constellations familiales

Dans la série, Zaman invite les gens à s’asseoir dans un espace extérieur en cercle. Durante la sesión, el participante que empezará a hacer la constelación debe elegir -guiado por él- a alguien de los presentes que lo represente y, desde ese momento, se empezará a vislumbrar aquello que molesta o que incomoda en su vida para luego ir desasnando Le pourquoi. Est-ce vraiment une séance de constellation familiale ?

« Des ateliers collectifs sont travaillés avec des personnes en tant que représentants ou individuellement avec des éléments, animés par un animateur qui a été formé à cette démarche. L’animateur interroge le consultant et sa problématique. On choisit ensuite des représentants des membres de la famille en question qui sera situé dans l’espace et les mouvements qui se produisent sont observés. La durée dépend du cas et peut prendre entre 15 minutes et une heure ou plus. Souvent, la question est clarifiée dans l’entretien, car il s’agit d’événements invisibles ou émotions refoulées chez le demandeur ou dans son système familial »soutient-il.

Et ajoute : « L’atelier propose une expérience dont tous les participants peuvent profiter, qu’ils réalisent leur propre travail personnel à travers une Constellation Familiale, à travers les exercices, ou en étant invités à participer à la Constellation d’une autre personne, en tant que représentant. Ayant dans ce cas l’opportunité d’être dans un endroit où vous n’êtes jamais allé, de ressentir quelque chose que vous n’aviez pas ressenti, ou de prendre en compte quelque chose de similaire à ce qui vous arrive personnellement, cela étant très fructueux pour élargir votre propre compréhension ».

Les constellations familiales sont-elles bien représentées dans Mi Otra Yo ?

Maintenant bien, mon autre moi c’est toujours une fiction et, par conséquent, il est important de savoir à quel point la pratique est représentée avec succès dans ladite série.

J’ai vu les deux premiers épisodes et je me suis souvenu de mes sensations en découvrant les Constellations Familiales il y a près de 20 ans. La surprise de toutes les informations dont je ne me souvenais pas sur ma famille et mon enfance. C’était intéressant de voir dans la série, ce même processus, et aussi comment ce travail rejoint les différentes personnalités des consultants. Il me semblait important que le scepticisme ait lieu. Dans ces deux épisodes que j’ai vus, la série reflète très bien le fil invisible des expériences non intégrées dans la famille et chez le consultant », compte.

Cependant, Sciaretti précise : « Il me semble également important de mentionner que bien que l’animateur dirige la Constellation, le résultat dépend du consultant, de son ouverture et de sa prise de responsabilité sur la façon dont sa vie se poursuit en fonction de ce qui a été montré. C’est-à-dire l’intégration et la solution dépend du consultant. Dans la partie que j’ai vue jusqu’à présent, l’animateur était présenté comme un voyant, ce qui ne me semblait pas approprié. Nous pouvons tous nous entraîner en entraînant notre sensibilité et notre perception ainsi que le cadre théorique de cette philosophie pour être des facilitateurs ».

Dans la série, on voit que les protagonistes à travers cette pratique parviennent d’une manière ou d’une autre à mieux se comprendre et à mieux comprendre leurs relations, alors, est-ce que c’est la fin ? « Son principal apport est de considérer l’être humain dans sa globalité. C’est une expérience corporelle, émotionnelle et mentale qui élargit la conscience du consultant et de tous les participants à l’atelier. Un autre apport est que l’information interne du consultant et de ses système peut se déployer dans un espace, rendre visible l’invisible et permettre un mouvement de guérison »près de Sciarresi.

