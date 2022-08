Netflix

Netflix a créé My other self, une nouvelle série turque qui a récemment été ajoutée au catalogue et qui est un succès complet sur la plateforme. Prévoyez-vous une deuxième saison ?

Mon autre moi : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Les productions originaires de Turquie se sont imposées comme l’un des favoris du public au cours des dernières décennies, c’est pourquoi le service de streaming Netflix posé son regard devant ce phénomène naissant qui captive de plus en plus. En ce sens, le jeudi 28 juillet, ils ont créé mon autre moiune nouvelle fiction qui en moins d’une semaine s’est positionnée comme l’un des contenus les plus vus au monde. Vous pensez à une saison 2 ?

Sa prémisse tourne autour de trois amis : Ada, Sevgi et Leyla, qui partageaient une chambre à l’université et au fil des années ont renforcé leur amitié. Tout change pour eux lorsque Sevgi reçoit un diagnostic de cancer et que le trio devient plus inséparable. Ensemble, ils partent en voyage vers la ville d’Ayvalık pour trouver un homme nommé Zaman qui fait des séances de constellation familiale. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que ce voyage va changer leur vie, les emmenant à la rencontre de leurs familles respectives, de leurs ancêtres et d’une autre version d’eux-mêmes.

Ce drame romantique composé d’un volet de 8 chapitres a été écrit par Nuran Evren Şit, également connu pour Le prix de l’amour, 8 secondes Oui Atiye. Son casting principal comprend : Tuba Büyüküstün comme Ada, Seda Bakan comme Leyla, Boncuk Yilmaz comme Sevgi, Murat Boz comme Toprak, Firat Taniz comme Zaman, Serkan Altunorak comme Selim, Füsun Demirel comme Muko, Umut Kurt comme Erdem, Ali Bahadir Bahar comme Dr Hakam, entre autres.

+Est-ce que ‘My other self’ aura une saison 2 sur Netflix ?

A la fin de cette première partie, les trois amis sont montrés dans un état de bonheur et cela aurait pu aboutir à avoir Sevgui se réconcilier avec sa mère et décider de mettre le passé derrière lui, ainsi que d’épouser Fiko. Cependant, une lettre de sa mère lui dit la vérité sur son père et cela revient à être un nouveau coup dur, en plus de la nouvelle que son cancer est revenu. On sait également qu’il n’a pas pris de médicaments, croyant qu’il était guéri.

Pour sa part, Leïla découvre qu’elle est enceinte à la fin et ne sait pas quoi faire ensuite, et ada n’a pas réussi à réaliser son souhait, les protagonistes ont donc plus de défis à relever. Compte tenu de cette situation, il ne fait aucun doute que Il est prévu que mon autre moi ont une deuxième saison sur Netflix, mais la réalité est que jusqu’à présent, cela n’a pas été officialisé. La plateforme prend généralement 28 jours pour faire une étude complète et c’est là qu’ils décideront de leur avenir.

