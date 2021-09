Mon ami Peppa Pig a une bande-annonce de gameplay à partager

La plus grande sortie PlayStation 4 du mois prochain, My Friend Peppa Pig, a finalement nous a gratifié d’une bande-annonce de gameplay mettant en vedette le célèbre cochon animé elle-même aux côtés de sa famille et de ses amis. Nous nous attendions à moitié à ce que Petoons Studio enregistre l’énorme révélation pour jeudi Vitrine PlayStation, mais maintenant nous pouvons complètement digérer et décomposer ces trois minutes et demie de jeu à l’avance. Le jeu sort le 22 octobre 2021, pour ceux qui veulent le marquer sur leurs calendriers.

Les images expliquent comment vous pouvez personnaliser votre personnage, puis partir à l’aventure avec Peppa et sa famille. Ils visitent un château, vont à la plage, font du camping et finissent par se retrouver à Potato City. Nous aimons particulièrement la chanson qui commence à jouer au milieu de la bande-annonce. Bing bang bing !