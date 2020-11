Momie d’enfant égyptienne de l’époque romaine scannée avec une précision laser

Un égyptien Momie décoré d’un portrait de femme contenait une surprise – le corps d’un enfant qui n’avait que 5 ans à sa mort. Maintenant, les scientifiques en ont appris davantage sur la mystérieuse fille et son enterrement, grâce à des scans haute résolution et radiographie “micro-faisceaux” qui ciblaient de très petites régions dans l’artefact intact.

Tomographie par ordinateur Les scanners (CT) des dents et du fémur de la maman ont confirmé l’âge de la fille, bien qu’ils n’aient montré aucun signe de traumatisme osseux qui pourrait suggérer la cause de sa mort.

Des rayons X ciblés à haute intensité ont également révélé un objet mystérieux qui avait été placé sur l’abdomen de l’enfant, ont rapporté des scientifiques dans une nouvelle étude.

Les scans effectués sur la momie il y a environ deux décennies étaient peu contrastés et de nombreux détails étaient difficiles à voir. Pour la nouvelle analyse, les chercheurs ont réalisé de nouveaux tomodensitogrammes pour visualiser la structure de la momie dans son intégralité. Ils se sont ensuite concentrés sur des régions spécifiques à l’aide de la diffraction des rayons X, dans laquelle un faisceau de rayons X étroitement concentré rebondit sur le les atomes dans les structures cristallines; les variations des motifs de diffraction révèlent le type de matériau dont est fait l’objet.

C’est la première fois que la diffraction des rayons X est utilisée sur une momie intacte, a déclaré l’auteur principal de l’étude Stuart Stock, professeur de recherche en biologie cellulaire et développementale à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern à Chicago.

La momie, connue sous le nom de “Hawara Portrait Mummy No. 4”, fait partie de la collection du Block Museum of Art de l’Université Northwestern. Il a été fouillé entre 1910 et 1911 de la égyptien antique site de Hawara, et il remonte aux environs du premier siècle après JC, lorsque l’Égypte était sous domination romaine.

Les momies de portrait étaient courantes dans l’Égypte ancienne sous la domination romaine. Bien que le portrait de cette momie montre une femme adulte, la momie à l’intérieur était une fille de 5 ans. (Crédit d’image: Copyright Stuart R. Stock)

«À l’époque romaine en Égypte, ils ont commencé à fabriquer des momies avec des portraits attachés à la surface avant», a déclaré Stock à 45Secondes.fr. “Des milliers de personnes ont été faites, mais la plupart des portraits ont été retirés des momies que nous avons – peut-être que seulement 100 à 150 ont encore le portrait attaché à la momie”, a-t-il déclaré.

Bien que le portrait sur la momie n ° 4 montre une femme adulte, la petite taille de la momie laissait entendre le contraire – et les scans ont confirmé que la momie était un enfant, encore si jeune qu’aucune de ses dents permanentes n’avait émergé. Son corps mesurait 937 millimètres du haut de son crâne à la plante de ses pieds, et les enveloppements ajoutaient 50 mm (2 pouces) supplémentaires, selon l’étude.

Les chercheurs ont également détecté 36 structures en forme d’aiguilles dans le boîtier – 11 autour de la tête et du cou, 20 près des pieds et cinq près du torse. La diffraction des rayons X a déterminé qu’il s’agissait de fils ou de broches métalliques modernes qui auraient pu être ajoutés pour stabiliser l’artefact au cours du siècle dernier.

Les structures vert clair de cette analyse étaient des fils métalliques qui étaient probablement un ajout ultérieur à la momie. (Crédit d’image: Copyright Stuart R. Stock)

Une découverte surprenante était une couche irrégulière de sédiments dans les emballages de la momie, peut-être de la boue qui avait été utilisée par les prêtres présents pour sécuriser les bandages de la momie, suggéra Stock. Une autre découverte déroutante était un petit objet elliptique d’environ 0,3 pouces (7 mm) de long, que les chercheurs ont trouvé dans les enveloppes de la momie sur l’abdomen, surnommant l’objet «Inclusion F.»

La diffraction des rayons X a montré qu’il était fait de calcite – mais qu’est-ce que c’était? Une possibilité est qu’il pourrait s’agir d’une amulette incluse parce que le corps de l’enfant a été endommagé lors de la momification, a déclaré Stock. Après un tel accident, les prêtres plaçaient souvent une amulette telle qu’un scarabée sur la partie du corps endommagée pour protéger la personne dans l’au-delà, et la nouvelle “goutte” de calcite était à peu près de la bonne taille et dans la bonne position pour qu’elle soit un scarabée protecteur, explique Stock.

Cependant, la résolution du scanner n’était pas assez élevée pour montrer des détails sculptés dans l’objet, il est donc impossible de dire avec certitude ce que cela pourrait être, a-t-il ajouté.

“Chaque fois que vous vous lancez dans une étude comme celle-ci, vous obtenez de bonnes réponses. Mais ensuite, vous ne faites que soulever d’autres questions”, a déclaré Stock.

Les résultats ont été publiés en ligne le 25 novembre dans le Journal de l’interface de la Royal Society .

