Momie avec une langue d’or trouvée en Egypte

Les archéologues ont trouvé une momie de 2000 ans avec une langue d’or sur un ancien site égyptien appelé Taposiris Magna.

Les embaumeurs ont peut-être placé la langue dorée sur la momie pour s’assurer que le défunt serait en mesure de parler dans l’au-delà, a déclaré le ministère égyptien des Antiquités dans un communiqué publié le 29 janvier.

Par exemple, si la momie à la langue dorée rencontrait Osiris, le dieu des enfers, dans l’au-delà, ils auraient dû pouvoir parler au dieu, selon le communiqué. On ne sait pas si la momie avait un trouble de la parole de son vivant. On ne sait pas non plus pourquoi la langue a été faite de or Plus précisément.

Les archéologues, dirigés par Kathleen Martinez, de République dominicaine, ont découvert la momie dans l’une des 16 sépultures de Taposiris Magna, qui possède des temples dédiés à Osiris et Isis, une déesse qui était à la fois l’épouse et la sœur d’Osiris. Auparavant, les archéologues ont trouvé un trésor de pièces décorées avec le visage de Cléopâtre VII , suggérant que les temples étaient utilisés pendant le règne de la reine.

Image 1 sur 4 Parmi les autres sépultures sur le site, les archéologues ont découvert cette momie féminine qui porte un masque mortuaire qui couvre une grande partie de son corps. (Crédit d'image: ministère égyptien des antiquités) Image 2 sur 4 Les restes de plusieurs statues représentant le défunt ont également été retrouvés récemment sur le site. (Crédit d'image: ministère égyptien des antiquités) Image 3 sur 4 Cette statue représente également l'un des défunts, un homme dont la coiffure est représentée en détail. (Crédit d'image: ministère égyptien des antiquités) Image 4 sur 4 Cette momie de 2000 ans a été enterrée avec une langue dorée, susceptible d'aider le défunt à parler dans l'au-delà. (Crédit d'image: ministère égyptien des antiquités)

Plus de momies

Les 15 autres sépultures datent également d’environ 2000 ans et contiennent un trésor remarquable. Dans l’un, une momie porte un masque mortuaire qui couvre une grande partie de son corps et la représente avec une coiffure en souriant.

Deux des momies ont été retrouvées avec les restes de rouleaux, que les chercheurs analysent et déchiffrent actuellement. Les couches plâtrées, ou cartonnage, enveloppant l’une de ces momies ont des décorations dorées d’Osiris, selon le communiqué.

Les chercheurs ont également trouvé plusieurs statues qui représentent les personnes qui ont été enterrées sur le site; les statues sont si bien conservées que vous pouvez toujours distinguer les coiffures et les coiffes de l’individu, selon le communiqué. Les statues donnent aux gens un aspect formel, sans sourire sur leurs visages.

Bien que les archéologues ne sachent pas exactement quand les individus sont morts, ils peuvent dire que les gens vivaient à une époque où l’Égypte était gouvernée soit par les Ptolémées (304 avant JC à 30 avant JC), qui étaient les descendants de l’un des Alexandre le Grand généraux, ou par l’Empire romain, qui a repris le pays après la mort de Cléopâtre VII en 30 av.

Une équipe d’archéologues égyptiens et de l’Université de Saint-Domingue en République dominicaine mène ces fouilles à Taposiris Magna. Il est dirigé par Kathleen Martinez, une archéologue de la République dominicaine. L’excavation du site et l’analyse des vestiges sont en cours.

