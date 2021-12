Moment horrible Un poisson ‘Zombie’ mort vole dans une casserole ‘Hantise’ sa friteuse

Les utilisateurs ont été déconcertés par la vidéo – ce n’est notamment pas le plus beau spectacle pour les végétariens – alors qu’ils ont uni leurs forces pour essayer de trouver une explication rationnelle à la hantise du poisson.

Un autre a même plaisanté : « Acheter ce genre de poisson, c’est mieux parce que cela veut dire qu’il est plus frais. » Il y en a pour tous les goûts je suppose !

Notamment, ce n’est pas non plus le premier cas de poisson zombie en tant qu’autre utilisateur de TikTok [email protected] – a filmé un poisson à elle en train de devenir fou dans le four… et celui-ci n’avait même pas de tête !