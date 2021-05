« Mom »: ce qui s’est passé à la fin de la série CBS et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après huit saisons et 170 épisodes, « Mom », la série CBS mettant en vedette Anna Faris et Allison Janney, s’est terminée le jeudi 13 mai 2021, avec un chapitre où Bonnie acquiert une nouvelle perspective sur sa sobriété après avoir affronté des difficultés nouvelles, alors que Jill et Andy font un grand pas dans leur relation.

« My Kinda People and the Big To-Do » (8×18) commence quelques mois après que Jill (Jaime Pressly) ait découvert sa grossesse. Au cours de l’une des réunions en 12 étapes, Tammy (Kristen Johnston), Marjorie (Mimi Kennedy) et les autres partagent de bonnes expériences, mais la nouvelle venue Shannon (Melanie Lynskey) s’enfuit.

Étonnamment, c’est Bonnie (Allison Janney) qui vient lui parler et la conseiller, prouvant qu’elle a vraiment changé. Cela est réaffirmé lorsque son mari Adam (William Fichtner) lui dit qu’elle a besoin de voir un oncologue parce que son médecin a trouvé quelque chose sur sa radiographie pulmonaire.

Malgré la peur et le désespoir, Bonnie accompagne Adam au cabinet du médecin, où ils sont informés que bien qu’il ait un cancer du poumon, il a été détecté tôt et peut être traité, cependant, ils préfèrent ne rien dire à Jill pour ne pas gâcher son mariage avec Andy. (Will Sasso).

Jill et Andy se sont mariés à la fin de « Mom » (Photo: CBS)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «MOM»?

Bonnie, Marjorie, Tammy et Wendy (Beth Hall) sont à la mairie, prêtes pour le mariage de Jill, mais la nouvelle de l’arrestation de Shannon et Jolene retarde la cérémonie. Andy peut les sortir de prison, mais ils doivent rester sous sa garde. Puis, alors que le couple prononce ses vœux, la mère et la fille se battent sur le terrain.

Le dernier épisode de « Maman»Se termine lorsque Bonnie a assisté à sa réunion en 12 étapes et a parlé de ses huit années chez les AA et de sa relation avec sa fille Christy (Anna Faris) et ses petits-enfants, Violet et Roscoe:

«Ce fut une belle journée. Je pense que j’ai eu tous les sentiments qu’une personne peut avoir, certains excellents, certains tout simplement horribles, et je n’ai jamais pensé à boire ou à consommer une seule fois. Mais ce n’est pas le miracle. Le miracle est que je n’ai jamais pensé à moi. Je pensais aux gens que j’aime et comment je pourrais les aider …

Quand j’ai franchi cette porte il y a huit ans, j’étais tellement pleine de peur, de haine de moi-même, de honte … Mais maintenant, j’aime bien ça. Je m’aime un peu. J’aime mon mari, j’aime ma fille, mes amis, mes petits-enfants …

J’ai toujours entendu des gens dans les réunions dire à quel point les alcooliques sont reconnaissants, et je ne l’ai jamais compris. En fait, cela m’a mis un peu en colère. Mais maintenant je comprends. Je m’appelle Bonnie et je suis une alcoolique reconnaissante, et si cela vous dérange, continuez à revenir. «

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «MOM»?

« ‘Maman‘a commencé avec l’idée de faire une sitcom sur l’espoir et la rédemption. La dernière partie de Bonnie, à la fin de l’épisode, aborde les deux. Ce n’est pas quelque chose dont nous étions conscients lorsque nous avons écrit cet épisode … Chuck [Lorre] nous a rejoints pour écrire la fin, ce qui était merveilleux, et ce n’est qu’après le tournage de l’épisode que j’ai vraiment pu dire que les deux [estaban presente] – la rédemption, [en términos de] jusqu’où ce personnage était venu, et l’espoir que la guérison était possible. Nous savons que la récupération est possible pour [Jolene y Shannon] parce que nous savons jusqu’où [habían llegado] Bonnie et Christy », a expliqué la co-créatrice de la série Gemma Baker à TVLine.

«J’espère que l’on se souviendra de maman comme d’une émission amusante qui parlait vraiment de quelque chose… C’était une émission qui montrait le rétablissement comme un endroit où il y avait de la lumière et des rires. Et l’espoir. Et la compassion. Et amis. Et cette opportunité pour une vie meilleure », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le producteur exécutif Chuck Lorre a déclaré que le message est «que la vie continue et que cela peut être difficile. Cela peut être déchirant et effrayant. Mais ce qui est encourageant, c’est que ces personnages, de par leur sobriété et leurs relations les uns avec les autres, peuvent faire face à tous les obstacles que la vie leur lance ».