"Moi jamais" Saison 3 : Netflix a publié la première bande-annonce quelques jours après la première de la série

Netflix

La troisième saison de Moi jamais se rapproche et Netflix vient de sortir une nouvelle bande-annonce. Voir!

©NetflixDevi et Paxton

Après la fin de la deuxième saison, les fans deMoi jamais Ils en voulaient plus. C’est parce que, encore une fois, Devi a surpris par ses choix amoureux et, aussi, le passage de l’enfance au début de la maturité qu’elle a fait a attiré l’attention des téléspectateurs. A tel point que Netflix n’a pas hésité à renouveler cette série non pas pour une, mais pour deux éditions supplémentaires.

Oui! Moi jamais aura un total de quatre saisons. Bien sûr, la quatrième partie sera la dernière et c’est quelque chose que Netflix a déjà confirmé. Même ainsi, pour la clôture définitive de cette histoire, il manque toujours car ce n’est que maintenant que la troisième édition sera publiée. Et, à cette occasion, la protagoniste devra faire face aux conséquences de ses choix ou, plutôt, aux forces que cela lui apporte. Cependant, la réalité est que beaucoup plus n’est pas connu à ce sujet.

Eh bien, il reste encore quelques jours avant la première de la troisième édition de Moi jamais puisque ce sera le 12 août prochain que Netflix l’ajoutera à son catalogue. C’est pourquoi, à mesure que la date de sortie approche, l’anxiété des fans grandit encore plus. Pour cette raison, afin de calmer le désir de ses téléspectateurs, le géant du streaming a décidé de diffuser un premier aperçu de ce qui est à venir.

Le clip est sorti il ​​y a quelques heures à peine et est déjà devenu viral sur les réseaux sociaux. C’est que, dedans, vous pouvez voir à quel point Devi apprécie sa relation avec Paxton, mais aussi à quel point elle le regrette. Se pourrait-il que son amour pour le garçon de ses rêves soit terminé ? C’est quelque chose qui ne sera répondu que le 12 août. Aussi, comment l’histoire va-t-elle continuer. Lorsque la clôture de cette édition sera connue, les spéculations sur la fin commenceront à émerger.

La quatrième saison n’a pas encore été tournée et on ne sait pas quand le tournage commencera. Cependant, tout indique que les derniers épisodes pourraient arriver sur Netflix en 2024, plus que tout étant donné que la série a été créée une saison par an. Même ainsi, pour le moment, rien n’est garanti et nous devons attendre de voir plus d’annonces de la part de l’entreprise.

