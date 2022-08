"Moi jamais": quels personnages reviennent et lesquels sont nouveaux dans la troisième saison

Netflix

La troisième saison de Moi jamais est sur le point d’arriver sur Netflix, mais il aura de nouveaux personnages et, peut-être, certains partiront. Connaître tous les détails.

©NetflixLes protagonistes de Yo, Nunca

Après deux saisons réussies, Moi jamaisla série mettant en vedette Maitreyi Ramakrishnan reviendra sur Netflix avec une nouvelle saison de 10 épisodes. Dans le strip, une fois de plus, l’actrice se mettra à la place de Devi pour relever de nouveaux défis. Maintenant, son personnage entame une romance avec Paxton, le garçon le plus populaire de l’école, et non seulement son statut social augmente, mais aussi les critiques à son encontre.

Tel est ainsi Moi jamais revient sur Netflix avec de nouveaux frissons, du drame et du suspense pour les téléspectateurs. Eh bien, maintenant, Devi fait face à la transition de l’adolescence à l’âge adulte et le changement en elle est radical. Cependant, la vérité est que s’il y a quelque chose que les fans attendent beaucoup, c’est de savoir si tous les personnages seront officiellement de retour dans le strip.

C’est parce que, plus d’une fois, il arrive qu’avec le changement de saisons et d’histoires, il y ait des acteurs qui quittent la fiction, mais il y en a aussi qui rejoignent la production. Et, bien sûr, Moi jamais Il ne pouvait pas être l’exception et, pour ces nouveaux épisodes, il aura plus d’acteurs qui donneront beaucoup à raconter. Eh bien, ceux qui viennent à l’histoire le font pour tout changer, plus précisément le bien-être du protagoniste.

+ Quels personnages reviennent et lesquels sont ajoutés à la troisième saison de Yo, Nunca :

Pour la tranquillité des fans, les protagonistes de Moi jamais et ceux qui ont brillé lors des deux premières saisons reviendront dans cette édition, à l’exception de Tyler Alvarez, qui a donné vie à Malcolm Stone. Pour sa part Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet et Jaren Lewison seront présents. C’est parce qu’ils sont tous les trois les acteurs principaux du drame, puisqu’ils jouent les intérêts amoureux de l’artiste qui donne vie à devi.

Cependant, maintenant Moi jamais mettra également en vedette les performances inégalées de Anirudh Pisharody, qui jouera Nerdesh, un jeune Amérindien qui entre dans la vie de Devi sans intention de gâcher les choses, mais finit par le faire. Cependant, pour la protagoniste, tout change lorsqu’elle rencontre cet adolescent à une étape très douloureuse de sa vie. Et c’est là que commence la meilleure transition de toute la série.

C’est-à-dire qu’à cette occasion, la fiction arrive avec plus d’artistes prêts à captiver le public en brillant avec leurs personnages. Bien que, bien sûr, l’accent soit mis sur la façon dont Devi s’en sortira dans sa nouvelle relation. Bien sûr, pour cela il reste encore à patienter car les nouveaux épisodes n’arriveront que le 12 août.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂